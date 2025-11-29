慣竊闖民宅、汽車修理廠行竊 連監視器主機也偷

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣劉姓男子曾因竊盜罪入獄，但劉男今年2月份出獄後仍「重操舊業」，劉男於今年4月底3天內2度犯案，分別侵入被害人住宅、汽車修理廠辦公室，偷走現金、金項鍊、提款卡、充電器、後背包以及監視器主機，劉男後來被捕，苗栗地院法官審理後，近期依加重竊盜罪判處劉男應執行有期徒刑1年3個月，劉男另犯犯非法由自動付款設備取財罪，判處有期徒刑3個月如易科罰金，以1000元折算1日。

劉男出獄約2個月後，先與暱稱「阿朋」及真實姓名不詳成年男子，破壞苗栗縣頭屋鄉一處民宅窗戶後進屋，搜刮現金1600元、充電器、後背包，甚至連監視器主機也偷搬走。

劉男2天後手持鉗子破壞一處汽修廠鐵窗後闖入，偷走現金5.6萬元、價值15萬元金手鍊1條、價值8萬元金項鍊1條、農會金融卡1張後離去；劉男更持金融卡跑到新竹縣寶山鄉一處提款機領走8.3萬。

法官考量劉男有多次竊盜前科，不過犯後與被害人達成和解，依加重竊盜罪判刑，合併須執行有期徒刑1年3個月，另外劉男持提款卡盜領現金則判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

