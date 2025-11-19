慣竊一口氣再犯6案 以免簽名小額交易盜刷

▲邱姓慣竊一口氣再犯6案 企圖以「免簽名小額交易」方式盜刷（圖/記者鄧力軍攝）

[NOWnews今日新聞] 台中市邱姓慣竊今年4月至5月間一口氣再接連犯下6起竊案，甚至竊得他人金融卡後企圖以「免簽名小額交易」方式盜刷。經大雅警分局及第六警分局偵辦，臺中地方法院審理後，依多項竊盜罪及詐欺取財未遂罪，判處拘役80日。

判決指出，邱男於114年4月26日至5月14日間，多在清晨時段於台中市大雅、西屯及其他地區犯案：4月26日 6時21分於大雅區調解委員會旁趁四下無人，徒手竊取泰籍男子彭恰勇的電動自行車1輛，市價約1萬4500元。4月28日 6時20分於某區某街騎樓前再度行竊，偷走林姓男子的電動自行車，價值2萬2000元。

4月29日 5時19分於西屯區逢甲路90巷見姚姓被害人機車未拔鑰匙，打開車廂竊走錢包，內含現金2000元、金融卡2張及機車鑰匙。4月29日邱男得手後於6時7分、6時59分兩度持竊得的玉山銀行及凱基銀行金融卡，到店家嘗試以感應方式消費3275元及734元，但交易失敗。

5月6日 1時19分於全家便利商店新福滿店休息區見陳姓男子離席未看管物品，竊取其錢包內現金2210元。5月14日 6時16分於某區某巷路旁偷走邱姓被害人放在機車腳踏板上的黑色背包，內含iPad、AirPods兩副及現金1100元，總價值約5萬1100元。

法院指出，6次行竊應分論併罰；盜刷部分則屬同日內連續行為，依接續犯從一重處斷，且因未遂依法減刑。法官審酌邱男多次竊盜、破壞治安，且尚未與被害人和解或賠償，加上其具多項竊盜及詐欺前科，最終判處拘役80日。

