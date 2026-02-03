慣老闆羞辱員工？年終領到「84元」他崩潰 眾人得知原因傻眼：被當乞丐

生活中心／王文承報導

一名男子卻抱怨，自己收到公司的季獎金竟只有84元，讓他忍不住直呼「這是什麼可悲的數字？是不是該離職了？」（圖／記者廖俐惠攝影）

農曆春節前，不少公司陸續舉辦尾牙，犒賞員工一年來的辛勞，其中最讓人期待的，莫過於年終或各項獎金。不過，一名男子卻抱怨，自己收到公司的季獎金竟只有84元，讓他忍不住直呼「這是什麼可悲的數字？是不是該離職了？」貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。

年終領到84元他崩潰 眾人得知原因傻眼

一名男網友在網路論壇《Dcard》貼出一張轉帳明細截圖，只見上頭標示「薪資獎金」，入帳金額僅有84元。原PO無奈表示，「今天收到公司獎金，只有少少的84塊」，並直言這樣的金額實在讓人無言，忍不住詢問網友「是不是該離職了？」

廣告 廣告

貼文曝光後，大批網友看傻眼，紛紛留言怒批，「如果是我，我會直接問主管：是在把我當乞丐，還是在羞辱我？」、「第一次看到84塊這種數字」、「可以在公司群組說『這次季獎金太大包了，想請大家喝飲料』」、「發這種金額不會覺得尷尬或羞恥嗎？」、「是不是你提過離職，或老闆知道你想走了？」、「84塊的話，我寧願老闆不要發」。

此外，若一次領到高額年終獎金，其實還涉及扣繳稅款的問題。依《薪資所得扣繳辦法》第6條第2項及第7條第2項規定，當單次發放金額達到「薪資所得扣繳稅額表」中，無配偶及受扶養親屬者的起扣標準時，即須辦理扣繳。以115年度為例，起扣金額為9萬501元，超過該金額就需預扣5%稅款。

因此，若有幸拿到「很大包」年終獎金的網友，也別忘了留意相關扣稅規定，以免影響實際入袋金額。

更多三立新聞網報導

就在明天！命理師曝馬年立春「招財祕訣法」：犯這3大禁忌恐破財

黃仁勳遭打臉？女轉行水電2年「1原因」薪水凍漲：心累 眾人揭殘酷真相

以為玩交友軟體？面試官驚見「05後」求職履歷超崩潰 眾人看內容傻眼

認證才能賣！好市多上架「1款精品級水果」遭掃貨 會員大讚：適合送禮

