慣老闆被打臉！中高齡求職不求薪水真相曝！ 只求離家近其他不陪你演！
財經中心／師瑞德報導
台灣社會加速邁入超高齡化，職場勞動力版圖正全面重塑。104人力銀行旗下104高年級今（12）日最新發布《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》揭露殘酷真相：儘管標示歡迎或曾邀請中高齡面試的企業比例已提升至54%，但實際友善中高齡的職缺卻僅有28%，仍不到三成。
104高年級總經理吳麗雪指出，企業普遍認為聘僱中高齡的最大難題是「薪資過高」，且擔心公開標示「歡迎中高齡」會影響年輕人應徵意願。這種「想太多」的心態，讓企業在招募資訊上鮮少標註友善字眼，導致中高齡人才誤以為自己被排除在外，企業也因此錯失優質的資深戰力。
地點便利「屌打」薪資！ 中高齡求職者心聲曝光
白皮書指出，企業普遍對中高齡求職者存在三大誤解：認為他們會提出較高薪資（42%）、職務內容不適合（35.6%）、或公司形象應以年輕人為主（15.2%）。
然而，實際詢問中高齡求職者，他們最在意的條件依序是：
1、工作地點便利性（51.9%）：占比最高，遠超其他因素。
2、薪資（34.6%）。
3、工作與生活平衡（31.2%）。
這顯示，「地點便利」與「生活彈性」才是中高齡求職的關鍵參考指標，薪資並非唯一考量。企業顯然嚴重錯估了中高齡族群重視家庭與生活的真實心聲。
年輕人支持！93.7%更愛多元友善企業
更戲劇化的是，企業擔心友善中高齡的「標籤」會嚇跑年輕人，但事實恰好相反！白皮書調查發現，高達93.7%的40歲以下年輕人，對於友善中高齡企業持正向或中立態度。
其中，有超過三成（30.7%）的年輕人，會因為企業具備多元包容力而「直接提高應徵意願」，另有三成（30.8%）表示對企業印象加分。這證明了「中高齡友善不是標籤，而是加分」—企業的友善政策反而能吸引注重多元價值的新世代。
聘僱中高齡有實質好處 招募天數可縮短28%
吳麗雪總經理強調，將中高齡納入人才策略能為企業帶來實質幫助。根據104數據，僅招募40歲以下求職者的企業，平均需花費71.8天才能找到員工；但若企業同時招募40歲以上求職者，招募天數可大幅縮短到52天，整體時效提升28%。
當中高齡成為企業人才的重要戰力，104高年級總經理吳麗雪提出「T.A.L.E.N.T」行動藍圖，透過「轉型、共融、再學習、留任、科技融入、信任」六大步驟，讓年齡成為企業競爭力。她呼籲企業應從「人才永續」的角度重新審視中高齡人才的角色與價值，實現：「人生智慧 × 人工智慧 = 企業雙贏新常態」。
歡迎下載《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》：https://104senior50plus.pse.is/8abf44
