慣老闆要員工學狼性！00後新人怒嗆一句秒離職 全網力挺：絕對嘴回去

許多人面對老闆的情緒勒索的態度都不一樣，有的人可能是全盤接受，不過也有人選擇正面反抗。一位女子分享，她的老闆近日在公司群組提倡「996」、「002」等爆肝工作文化，希望員工們能夠看齊，沒想到剛進公司的00後弟弟完全不接受，直接反駁「002我只知道保險套」、「我不做了」，讓老闆氣到在辦公室大罵，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她老闆是一位很會情勒員工的50幾歲老頭，每個月都會在月會提倡大陸就業市場的「狼性文化」，稱現在的年輕人缺乏狼性。最近老闆得知大陸流行每天上午9點上班、晚上9點下班、每周工作6天的「996」工作制，以及美國矽谷午夜0時工作到午夜0時、周末休息2小時的「002」工作制，直接在公司群組大讚不已，「我們公司的各位也加把勁，公司對大家很好，你們很幸福」。

原PO指出，面對老闆情勒，同事們一片點頭稱是，一位00後弟弟卻直接反駁，「002我只知道保險套」、「我不做了」，接著就退出群組，讓老闆氣到進辦公室大罵，原PO則覺得很舒壓，「難道這就是大家說的00後整頓職場嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「薪水有科技業那麼高的話絕對願意，沒有的話會跟00後弟弟一樣嘴回去，拜託現在是大缺工欸，只有我想不想做而已」、「薪水有給到矽谷的1／5在說」、「好鳥哦慣老闆」。

