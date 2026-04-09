慣老闆風波反轉？「酷的夢」前員工集體力挺 親揭私下工作真相：薪水有滿意

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擁有超過200萬訂閱的YouTube頻道「酷的夢」，近日因勞資爭議與相關言論風波，成為網路輿論焦點。圖／翻攝自「酷的夢」臉書

擁有超過200萬訂閱的YouTube頻道「酷的夢」，近日因勞資爭議與相關言論風波，成為網路輿論焦點。一名自稱前員工的網友於社群平台發文，指控團隊內部管理混亂、勞健保處理不當，並爆料「酷」曾發表涉及貶低台灣人的言論，引發大批網友關注與批評。

該爆料指出，團隊內部職責界線不清，員工常在下班後仍需回應工作訊息與電話，且加班補休與交接制度缺乏明確規範。

此外，該名網友更聲稱，曾在公開場合聽聞負責人表示，「你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」等言論，令其感到不適與震驚。消息曝光後，「酷的夢」頻道在短時間內出現訂閱數下滑的情況。

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對此，「酷的夢」於8日發布長文回應，針對外界質疑逐一說明。他強調，有關「貶低台灣人」的說法並非事實，認為該指控已對其名譽造成損害，並表示不排除採取法律行動。他也重申，頻道成立多年來的初衷始終是介紹台灣文化，並非如外界所述。

在勞健保爭議方面，他解釋該名前員工任職時間約1個半月，當時公司規模未達強制投保勞保門檻，僅在行政流程中出現申報錯誤，且已即時更正並完成補件程序，未遭主管機關裁罰。

至於「休假期間聯繫員工」的指控，他則表示，任職期間僅有極少數例外聯繫紀錄，並非刻意干擾休息時間；而合作關係結束，則是因雙方理念不合所致。

另外，針對徵才文中的「玻璃心」用語，他也坦言措辭不當，已進行修正並向外界致歉。同時補充，薪資標準會依能力與表現調整，並非固定低薪。

在風波持續延燒之際，也有多位曾在團隊任職或合作過的成員陸續發聲，替其澄清與緩頰，強調其工作要求雖高，但並非外界所稱的不良雇主。

一名自稱在團隊任職多年、暱稱Amber的前員工表示，自己從頻道僅有30多萬訂閱時就加入，擔任影片企劃實習生，並一路見證頻道成長至破百萬訂閱。她提到，期間雖曾因個人生涯規劃離開，但仍與酷保持聯繫，甚至後來再次回歸團隊協助品牌行銷與企劃工作。

她坦言，酷在工作上「還真的很嚴格」，過程中難免會有摩擦與不滿，「也是吵吵鬧鬧了很多」，但同時也讓她學習到不同的工作態度與思維。她認為：「他雖然可能不是100分的好老闆，但絕對不是一個不好的老闆！」並補充，對方一路從一人團隊到成立公司，「持續都有在努力學習怎麼當個好老闆」。

此外，她也以目前負責會計的身分強調，公司在勞基法相關規範上「一定會處理完善，該給的一份都不會少」，呼籲外界「不要只相信片面之詞」。

另一名團隊剪輯師則指出，「先說我有勞健保，薪水也有滿意」，表示自己從事剪輯工作近八年，接觸過不少客戶，但認為「酷絕對絕對不是慣老闆」。他指出，雖然對方要求高、影片難剪，但在溝通過程中「從不會感到不悅」，且對方會先討論修改方向，而非強硬要求更動。

該剪輯師形容，酷更像是「剪輯夥伴與前輩」，並透露在自己對工作失去熱忱時，是對方讓他重新找回動力，「我覺得酷真的是不可多得的好老闆」。

另外，一名曾於2024年短期合作半年的外包剪輯師也分享經驗，指出酷「非常願意參與創作過程」，在來回討論中也會顧及合作方感受，並非將工作完全丟給外包人員處理。她更提到，對方甚至曾主動提出調高報價，「合作過好幾個百萬頻道，從來沒有一個案主主動提過」。

該外包人員總結表示，酷是他合作過「最認真、且很珍惜人才的案主」，即使坦言影片「剪起來很減壽」，仍強調「他絕對不是慣老闆」。



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