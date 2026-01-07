慣老闆「薪水3萬2」病假扣全薪、沒年終！妹子面試秒走人 一票人力挺

許多人面試時都會了解公司的薪水、特休、員工福利等相關資訊，以便在茫茫職缺中找工作。一位女子近日到某公司面試，沒想到面試官一開始就丟出一張「公司福利及特休法規」的簽名單，內容包括勞健保、特休、遲到、有獎金無年終等規定，不過她進一步了解後，發現月薪只有32000元，讓女子馬上結束面試走人，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她到某公司面試時，面試官一開始就丟出一張「公司福利及特休法規」的5點規定簽名單，內容包括勞健保、法定特休等規定。其中較特別的規定提到，公司比照政府見紅就休加周休二日，特休是補發日薪的方式給予，請事假或病假扣除1天全薪。

原PO指出，除了特休規定，遲到5分鐘得自行調整工時晚5分下班，常態性遲到半小時甚或1小時者依時數扣薪。內容甚至提到，「公司未提供年終獎金」，僅依年度盈虧、個人績效發放獎金，服務滿3個月或1年者，「有期望調整待遇之需求，請全力爭求個人之表現」，讓原PO一知道薪水32000後馬上走人。

對此，許多網友紛紛回應，「病假是請1天扣半薪，怎是扣1天薪水」、「擬稿的人文筆很爛，還有錯字」、「開這薪水還毛一堆，不要去也好，連年終都沒保的公司大部分都是爛公司」、「走人是對的，不用浪費時間在垃圾公司上」、「他特休是配合年終在搞…特休換錢，我自己能接受，但它是強迫性換錢，再來就是不發年終改成發特休的錢來掩耳盜鈴」。

