慣老闆？除罪化修法助理大反彈 翁曉玲再爆驚句「他們不夠優秀才擔心」

國民黨立委翁曉玲。楊亞璇攝



國民黨立委陳玉珍提案讓貪污助理費除罪化，交立委統籌運用、免檢據核銷，引發基層國會助理炸鍋。國民黨立委翁曉玲今（12/11）說，任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，「除非是他們認為他們自己可能不夠qualified（合格）、不夠優秀」，擔心未來改變的時候，立法委員不願意再聘用他們，還稱助理能力其實都應該要提升。

立法院司法及法制委員會今邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢，及審查委員許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。

翁曉玲在質詢時指出，有關立法委員聘用助理修法的只是一個修法提案，總使她有連署，只是認為說，這樣的提案，或許之後有機會進到委員會裡面來討論，大家可以有不同的版本集思廣益。至於陳玉珍提案的內容是否妥適，立法院就有溝通討論的空間，並不是之後一定會以陳玉珍的提案版本通過，「坦白說以我個人的立場，裡面有些內容我也不見得是贊同的。」

翁曉玲指出，雖然她在立法院是資淺的委員，但的確她從大學端，到了立法院，看到聘用助理的狀況，發現了一些問題。而有些問題的確是制度面上的僵化，或者是說現行法律制度上面的不足，所以才引發了這麼多的爭議。

她詢問立法院副秘書長張裕榮，立法委員可以聘任兼任助理嗎？張回應，目前都是專任助理。翁表示，不能聘任兼任助理，或者是立委也不能聘任工讀生，明明現在整個立法院、立法委員的業務的面向非常多，譬如說她可能只需要請一個鐘點的助理來幫她剪剪影片、拍拍照，或者是某個活動的時候，需要有一個兼任、part-time的人去幫忙，可是問題是她現在沒有辦法利用立法院的經費去支出，她只能聘的都是專任助理。

翁續指，辦公室有任何的業務上面，需要請教專家、學者來諮詢，或需要有一個小小的委託研究案，請問現在立法院、立法委員有這樣的經費去支應嗎？沒有類似這樣的經費可以運用。不僅她，還有其實蠻多的朝野、不分藍綠白的這委員們其實都有提出來，說立法委員助理的聘用制度，可不可以更為彈性？

翁強調，他們一定會站在保障立法委員助理既有的權益上面去做調整，所以包含國會助理說的維持原來的文康費用、健檢費用，或者是其他的這些勞權、依照勞基法上面的權利，不會有任何的改變。

翁曉玲指出，今天工會助理們有一些反彈，「有一些可能不是很清楚的狀況，我都能理解。」但她也要特別說明，任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，「除非是他們認為他們自己可能不夠qualified（合格）、不夠優秀，可能擔心未來改變的時候呢，可能立法委員可能不願意再聘用他們，我覺得可能會有一些這樣子的擔心考量。」她也認為，立院的國會助理的所有的權益，還有各方面的能力其實都應該要提升。

翁曉玲強調，如果說立法委員真的有侵佔助理的費用，構不構成犯罪？當然構成犯罪啊！刑法上又不是有侵佔罪、詐欺罪、一大堆的犯罪！所以現在外面的媒體說，陳玉珍的提案，基本上是要把立委什麼除罪化，哪來的什麼除罪化？頂多是說可能在法律適用上面，不適合去適用貪污治罪條例，但是他還是有很多特別法、刑法、民法、勞基法等等的相關的法律規定，並不是說除罪化。

翁曉玲指出，現在各界討論很多、雜音很多，很多被媒體帶風向，說立委自肥，未來就算讓辦公室有經費可以去聘用人力，也是進到立委辦公室，會是一個特殊的帳戶，「它不會是進到立法委員個人的私人的帳戶裡面，所以這根本不涉自肥的問題。」

