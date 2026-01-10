慧治攜手感恩社會福利基金會 陪伴弱勢孩子走出創傷

從兒童邁向青春期，是情緒發展與人格建立的關鍵階段。慧治基金會長期服務全台超過110個偏鄉弱勢兒少課後照顧班，觀察到許多孩子來自經濟弱勢、單親、隔代教養、家暴、失親或其他特殊境遇家庭。由於成長於高度不穩定的生活環境中，缺乏安全表達情緒的空間，部分孩子內在累積的恐懼、挫折甚至創傷，容易轉化為衝動、易怒、退縮或傷害他人的行為表現。

慧治基金會自109年起與「臺灣芯福里情緒教育推廣協會」合作，系統性推動「情緒管理課程」，期望透過課程設計與遊戲活動，引導孩子學習覺察、表達與調節情緒，並理解與回應他人的情緒感受，逐步在生活中實踐同理、尊重與自我控制，培養健全人格與人際互動能力。

然而，慧治透過多年訪視發現，許多孩子在學習落後、行為偏差或情緒失控的背後，關鍵並非能力不足，而是長期累積、未被理解與承接的心理創傷。若孩子的身心狀態無法安定，再多的學習資源與課業補救，也難以真正發揮效果。

為回應偏鄉弱勢兒少更深層的情緒輔導與心理支持需求，慧治基金會攜手感恩社會福利基金會，自114年度起共同推動「慧治感恩情緒輔導諮商專案」（簡稱「情商專案」），將情緒照顧與心理支持納入偏鄉課後照顧服務的核心。透過此專案，從預防到介入，為孩子建立一張「可被接住」的安全網。

「情商專案」以個案管理、個案處遇、團體輔導工作坊與個別心理諮商四大面向，協助課後照顧班建構更完善、穩定的心理支持系統，陪伴孩子在創傷與壓力中逐步安定，重新建立安全感，進而安心向學。

本專案以全國與慧治合作之非營利課後照顧班為服務對象，提供每家機構最高新台幣8萬元之輔導經費，並媒合具青少年輔導專業的社工師與心理諮商團隊共同投入，依據孩子實際需求設計各式團體輔導方案，形成「班級陪伴 × 專業介入 × 持續追蹤」的心理支持網絡。

情商專案服務內容包括：1. 學生個案管理與追蹤：建立高風險學生的處遇與追蹤流程。2. 團體輔導工作坊：透過情緒覺察、表達與調節活動，促進自我理解與人際互動。3. 親職（子）工作坊：連結家庭端的支持與教養策略。4. 個別心理諮商：針對創傷、失落、情緒困擾或行為偏差學生，提供專業心理支持。

114年度情商專案共支持全台21家課後照顧班推動心理輔導服務，累計成果如下：• 團體輔導工作坊：181位學生參與• 個別心理諮商：116位學生受惠• 總諮商人次：528次

透過團體輔導與個別諮商雙軌並行設計，協助孩子學會辨識與命名情緒，在安全關係中建立信任，願意表達內在恐懼、委屈與壓力，並在衝突修復與自我調節上有明顯進步。

社團法人中華民國扶弱成長協會「遇見三葉草課後照顧班」社工曾國瑛表示：「在安全、接納的團體情境中，孩子逐漸願意分享家庭經驗與內在困擾。選擇性緘默或有暴力經驗的學童，能透過遊戲媒材展現語言與情緒開展，顯示高度信任與修復效果。」

高雄市羊逃城弱勢關懷協會「羊逃城課後班」伍嵩景牧師也分享：「透過專業團體輔導與個別諮商，讓在傷害與失望中長大的孩子，感受到被理解與支持，重新看見生命的盼望。」

專案執行過程中，出現許多動人的故事。當孩子的困境被真正看見，很多心理工作者都願意陪伴孩子多走一段路。有心理師了解孩子創傷後，主動延長晤談時間，甚至在該年度的情商專案結束後，仍無償提供後續諮商與藝術治療，陪伴孩子從惡夢、暴力與恐懼中逐步走向安定與笑容。

更令人敬佩的是，因偏鄉缺乏諮商資源，心理師張淑雯每週一次自台北開車到宜蘭三星提供服務，投入SEL（社會情緒學習）團體輔導與個別諮商，並邀請家長共同參與心理工作，從原生家庭系統著手，協助親子共同修復創傷。張心理師每次前往，還會留意孩子們的生活需求，主動送上物資並協助連結外部資源，讓第一線陪伴者感受到社會的溫暖。

慧治基金會指出，「情商專案」的核心價值不僅是經費支持，而是為全台偏鄉弱勢課後照顧班的孩子們搭建一張長期可持續的心理支持網絡。情緒輔導與心理諮商需長時間建立信任，唯有穩定投入與持續支持，孩子才能真正走出創傷、培養心理韌性，為未來人生奠定穩固基礎。

慧治基金會長期推動「護幼苗・成大樹」育人計畫，相信孩子翻轉命運的起點，源於身心健康與情緒穩定。唯有先安定孩子的心，他們才有能力學習、思考、發掘天賦、建立自信，勇於追夢。

114年度情商專案結案後，多位課後照顧班老師回饋指出：情緒輔導非一蹴可幾，短期團體難以完全回應孩子複雜的處境，但穩定、持續的心理支持與陪伴，已讓孩子開始願意表達、嘗試信任，也看見關係修復帶來的力量，期盼情商專案能予以持續支持。

慧治基金會與感恩社會福利基金會表示，將攜手提供長期的情商專案支持，與課後照顧班合作，一起接住每一個有需要的孩子；更誠摯邀請更多善心企業與民眾加入，支持這條需要長期陪伴的路。因為每一個被接住的偏鄉弱勢孩子，不只是翻轉了他們的生命，也為台灣的未來，多築起一份穩定與希望。

撰文、攝影／財團法人慧治基金會