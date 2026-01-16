慧洋取得1艘4萬噸船造船合約 2028Q4交付

慧洋董事長藍俊昇。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋(2637)今(16)日宣布董事會通過由慧洋代子公司Wisdom Marine Lines S.A.，向關係人Benefit Transport S.A.，取得一艘4萬噸輕便型(Handysize)高規格節能散裝貨輪，預計交易總金額為3200萬美元，2028年第四季正式交付並投入慧洋營運行列。

慧洋指出，由Benefit Transport S.A.與造船廠尾道造船株式会社(Onomichi Dockyard)之新造船建造合約轉讓予慧洋，交易價格以原造船合約價格辦理，經評估與目前市場行情相符，條件尚屬合理；且其關係人之造船合約對象為慧洋長期合作的造船夥伴，造船品質良好優異、信賴度高，有助中長期船隊佈局及營運發展。

慧洋指出，由於疫情期間市場上有較多新造船訂單投入，在造船廠產能有限的情況下，使得新造船下訂至交付的所需時間延長，因此慧洋除向造船廠直接訂購外，亦不排除在合理價格範圍內，向市場上其他船商採購新船或是造船合約，擴大慧洋在散裝市場的競爭優勢。

慧洋說，此合約為三方合約(Wisdom Marine Lines S.A. or its guaranteed nominees／Benefit Transport S.A.／Onomichi Dockyard Co., Ltd.)，新造船船價為3200萬美元，Benefit Transport S.A.將船舶建造合約轉讓予慧洋，由慧洋支付Benefit Transport S.A.已支付之10%訂金(320萬美元)，後續由慧洋直接向船廠尾道造船分期支付合約剩餘款項合計2880萬美元。

慧洋說，此案經董事會依取得或處分資產處理程序及關係人相互間財務業務相關作業規範決議通過，有助整體營運佈局，對財務業務具正面效益。

慧洋今年將延續2025年積極汰舊換新政策，預計將交付8艘4萬噸左右輕便型(Handysize)節能新船。

