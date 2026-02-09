慧洋董座藍俊昇砸34.33億 從法拍買回台開新竹、花蓮兩處資產

〔記者徐義平／台北報導〕台開第一大股東再出手，從法拍市場接連拍回資產。根據台灣金服公告，由隈研吾參與打造的「台開雲夢山莊」歷經五次法拍後，終於在2024年年底時確定拍出，進一步查詢買家則是慧洋-KY董座藍俊昇以個人名義、砸15.01億元拍下，這也是繼2023年以19.32億元接手花蓮「台開新天堂樂園」後，再度出手拍得台開遭法拍資產。

寬頻房訊表示，藍俊昇為目前台開最大股東，由於台開資產多為土地，仍具有相當價值；如今花大錢標回「雲夢山莊」與「新天堂樂園」，推估是為了保存資產，若相關資產能夠解套活化，未來應仍有機會浴火重生。

廣告 廣告

根據台灣金服公告，拍出的「台開雲夢山莊」坐落新竹縣新埔鎮、腹地面積高達6.64萬坪，且有11筆建物、建物面積合計約690.6坪，另外法拍標的還包括寶鎮段四筆地號的水權、貨櫃、裝置藝術以及盆栽。

回顧該標的第一次法拍時間為2023年4月底，當時一拍底價高達30.73億元，腹地面積與建物也較此次拍出標的要多，不過，歷經第一輪四次法拍流標，總算在第二輪第一次法拍拍定。

法拍業者指出，其實早在2023年，藍俊昇家族便以法人福麗投資開發名義，砸19.32億元拍下「台開新天堂樂園」，對比一拍時底價，相當於打了64折，因此，藍俊昇家族累積砸下34.33億元拍回台開新竹、花蓮等兩處資產。

出手為確保資產與持股價值減損

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次拍賣包括土地、房屋等不動產及水權、動產等資產，其中土地包括耕地，等於限制沒有農民團體、農業企業機構、農業試驗研究機構資格的投標人身分進場投標，所以先撇除開發、價格的議題，本來要拍出去的難度就不小。但對於最終得標人來說，從法拍市場接手至少有兩個好處，首先是取得不動產的所有權，等於是確保台開的核心資產不至於分崩離析，造成股東手上持股的價值減損，其次是確保現有經營、使用、租賃模式規劃與推動不會因為資產易手而被全盤推翻或收割。

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷交18年派官員秘訪台 外媒驚爆「這國」正疏離北京

台灣人愛去的旅遊勝地太髒 印尼總統氣炸開嗆丟臉丟到國外

你想不到！Costco最安靜掃貨時段曝光了

靠ChatGPT神助攻！夫妻用20個月將「副業」推向3160萬元營收 親曝秘訣

