慧洋2025年每股稅前盈餘5.3元 全年處分船舶挹注1.9元

慧洋董事長藍俊昇。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋(2637)2025年12月合併營收17億元，由於12月歐美市場進入聖誕假期，運價指數較11月份回檔，營業利益為6.29億元，營業利益率達37%，為今年度新高，12月另有出售一艘小型輕便型船舶，處分利益約1.7百萬美元，自結每股稅前盈餘0.78元；累計2025全年營收為168.96億元，營業利益40.39億元，稅前盈餘39.55億元，自結每股稅前盈餘為5.3元。

慧洋指出，2025年上半年受到美國關稅政策影響，散裝貿易活絡度下降，運價表現不如預期，下半年中美關係稍微緩和後，運價指數有明顯拉回，全年平均相較去年大致持平。慧洋2025年總計出售10艘船舶，大幅汰弱不符合環保法規或是改裝成本過高、效益不佳之老舊船舶，總計認列處分利益超過42百萬美元，挹注自結每股稅前盈餘約1.9元。

展望2026年，慧洋指出，將維持船舶汰舊換新政策，除持續處分老舊船舶外，2026年預計將有8艘輕便型(Handysize)節能船舶投入集團營運，在環保法規日趨嚴謹的狀況下，慧洋擁有數量最多之節能船隊，將使慧洋更具租約談判空間，維持營運競爭力。

慧洋說，全球政經局勢動盪，貿易活動的不確定性仍偏高，然而慧洋在2025年售船收益貢獻下，使公司財務體質更加健全，承受運價上下波動之能力大幅提升，慧洋對2026年仍維持審慎樂觀態度，未來將持續觀察市場走勢，彈性調度營運。

