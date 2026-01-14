慧洋4萬噸新船加入營運 挹注第一季營運

慧洋董事長藍俊昇。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY今日指出，4萬噸 MV Paiwan Champion新船交船加入營運。慧洋指出，今年將維持船舶汰舊換新政策，除持續處分老舊船舶外，2026年預計將有8艘輕便型(Handysize)節能船舶投入集團營運，在環保法規日趨嚴謹的狀況下，慧洋擁有數量最多之節能船隊，將使慧洋更具租約談判空間，維持營運競爭力。

慧洋說，全球政經局勢動盪，貿易活動的不確定性仍偏高，然而慧洋在2025年售船收益貢獻下，使公司財務體質更加健全，承受運價上下波動之能力大幅提升，慧洋對2026年仍維持審慎樂觀態度，未來將持續觀察市場走勢，彈性調度營運。

市場人士表示，在新船加入營運下，將挹注第一季營運表現。

慧洋2025年12月合併營收17億元，由於12月歐美市場進入聖誕假期，運價指數較11月份回檔，再加上另有出售一艘小型輕便型船舶，處分利益約1.7百萬美元，自結每股稅前盈餘0.78元；累計2025全年營收為168.96億元，稅前盈餘39.55億元，自結每股稅前盈餘為5.3元。

