慧眼識破 萬華警機警逮車手 查扣贓款現金29萬

圖說：發言人臺北市萬華分局青年路派出所長蔡佳雯。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局青年路派出所副所長王炳盛、警員盧立承日前擔服普發現金勤務巡簽轄內全家超商時，發現一名戴口罩年輕男子於ATM前多次提領現金，形跡可疑，疑為提款車手，隨即上前盤查。

該名男子為馬來西亞籍，面對警方盤查時支吾其詞、態度閃爍，在員警連番盤問下，終於承認其於telegram通訊軟體受詐騙集團招募「來臺打工」，並聽從指示至ATM提領贓款，視提領的款項抽取一定比例的佣金，警方依法將其逮捕後，由其身上起出現金新臺幣29萬餘元、提款卡9張、智慧型手機2支等不法證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

萬華分局警告宵小，不要妄想不勞而獲，亦不要輕視警方打詐決心，一經查獲必定依法嚴辦，絕不寬貸；另亦呼籲民眾，政府機關不會向民眾索取提款卡、金融卡保管，亦不會以各種理由要求民眾提供銀行帳戶、密碼或是現金，如遇陌生來電告知需提供帳戶、金錢等相關資訊，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或是110報案專線向警方諮詢，避免受騙。