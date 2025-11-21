慧開法師vs.趙可式 明談臨終關懷

由台灣生命永續經營協會主辦的「世紀對談——生命的永續經營」專題講座，二十三日下午一時台南市萬國通路創意觀光工廠─築夢學堂隆重舉行。(協會提供)

記者姚正玉∕台南報導

新成立的「台灣生命永續經營協會」偕台南在地二十個社團二十三日下午在萬國通路逐夢學堂舉辦「國際知名生死學教授慧開法師與安寧療護之母趙可式教授的世紀對談」，兩位大師將針對善終、臨終關懷和生死準備等議題進行深度交流。

趙可式教授因罹末休養，不便親臨現場，但仍不顧身體虛弱以視訊參與，十分難得。一生推動安寧療護的趙教授表示，善終不是靠運氣，而是靠選擇和準備，希望臨終者在有限的清醒時間裡做到「道謝、道歉、道愛、道別」獲得最終的圓滿；慧開法師以佛教生死觀為基礎，深入剖析生命意義與終末關懷的精神，為生命教育注入溫柔而深刻的力量。

為營造莊重而雅緻的交流氛圍，主辦單位特別邀請佛光山清德寺茶席組，在住持慧龍法師帶領下，席開三十桌，以茶香引導靜心，讓與會者在品茗之間沉澱心靈、感受生命的溫度。

講座結束後，現場舉行慧開法師簽書會，分享其著作《生命是一種連續的函數》與《生命的永續經營》。因現場座位有現，同時也在「台灣生命永續經營協會」youtube頻道(https://reurl.cc/MM0lOv)直播，讓無法親臨現場的民眾能不要錯過。