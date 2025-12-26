慫恿熱舞王ADEN！老師畢典「撕女學生胸章」 網批性騷：學校沒這傳統

娛樂中心／綜合報導

慫恿女學生熱舞王ADEN的老師，曾在畢業典禮撕女學生制服的胸章，遭許多校友質疑性騷「學校沒有這個傳統。」（圖／翻攝自Threads）

新生代歌手王ADEN日前到校園演出時，因一名女學生上台跳舞，讓他錯失「大跳」的機會，當場蹲下神情不悅。不過外界後來發現，該名女學生疑似是在街舞社團老師慫恿下誤上舞台。如今該街舞老師被起底曾在畢業典禮撕女學生制服的胸章，遭許多校友質疑性騷「學校沒有這個傳統，是這個老師自己訂的東西。」

街舞老師被起底在今年6月畢業典禮撕女學生制服的胸章，並上前「作勢」想要擁抱。（圖／翻攝自Threads）

歌手王ADEN日前在校園演唱時，遭女同學即興上台熱舞打斷表演，影片可見，該名女學生疑在社團街舞老師鼓勵下上舞台。如今該街舞老師被起底在今年6月畢業典禮撕女學生制服的胸章，並上前「作勢」想要擁抱，還要女學生在胸章上寫留給學弟妹的話。畫面中，一名女學生被撕掉胸章後嚇到尖叫，該老師則稱「這麼做有特別意義，只有留下來的人才能撕，沒有留下來的人不能撕。」

該老師當時在社群回應「你個老西瓜，我還在整理影片趕著出，找都找不完了，撕個胸章讓我爆紅，訊息爆多是怎樣。說我怎麼不去撕長相普普的？ ？大哥真對不起，我們家男生女生好像都很好看，真對不起。」

影片一出，許多網友批評「用傳統去合理化自己的噁心行為🙄我知道他也有撕男生，但那又怎樣」、「要不是王愛蹲，我不知道現在高中是可以允許異性師生之間有這種噁心行為欸」、「我讀XX就沒有這個傳統，是這個老師去了之後自己訂的東西」、「超級噁心，萬一衣服不小心扯破了會直接看到內衣」、「超噁，是故意挑女生什麼地方撕嗎== 身為男生都看不下去了」。

還有網友表示：「很不舒服！學校怎麼都不覺得有問題！？」、「這個應該構成性騷擾了吧？」、「可以檢舉到教育局或部門」、「把這種事情合理化？太噁了說實話，當我不是男生喔」、「這行為明顯超出底線了，有些女同學的表情明顯不太願意的樣子」。



