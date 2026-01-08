「慮病」上身被誤會裝病！ 當心陷心因性焦慮恐慌循環





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】50多歲已婚的林先生，從事金融管理，最近2、3年經常疑心自己身體有問題，好像隨時會癱瘓無法工作，所以只要一有任何不適症狀，如胸悶、心悸、腸胃不適等，就十分緊張跑急診或是門診。看了各種科別，想要找出自己是不是有嚴重疾病，但一直沒檢查出問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也增加，又急著就醫想找問題，反覆循環，直到有醫師建議可至身心科門診，之後診斷為慮病症合併恐慌失眠。



慮病症患者會嚴重放大身體任何症狀 應找出原因提供心理支持



書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒表示，經過多次會談，找出引起慮病、恐慌、失眠的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理的支持，讓情緒穩定可控；再配合藥物改善憂鬱、失眠、恐慌的症狀。四處就醫的頻率大幅下降，隨著情況改善，藥物也逐漸減少。

陳家駒指出，慮病症者對於身體的任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病，當治療沒有立即改善時，就急著想找另一位醫師，陷入反覆就醫檢查，越看越焦慮恐慌的循環，是屬於心因性的身體疾病。同時隨著網路的發達，很多人感覺不舒服時就會上網搜尋，但又不一定能辨別資訊的真假，反而加重負面的情緒。



藥物緩解搭配心理支持維持情緒穩定 打斷擔心生病的恐懼循環



陳家駒提到，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確的生理身體疾病。接著透過多次的會談，找出引起慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時的減壓；同時打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。



此外，要建立安全醫療支持諮商協助，當情緒失控時，能及時接上醫療協助。另外很重要的是學習掌控生活，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。



陳家駒提醒，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，定可逐漸克服慮病！



