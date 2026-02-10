慰勉春節留守消防同仁 張善政感謝堅守崗位守護市民

張市長表示，春節期間治安維護與消防安全是市民安心過年的基石。





桃園市長張善政9日下午前往消防局第一大隊中路分隊，慰勞消防同仁，並頒贈春節慰勞金。張市長表示，春節期間治安維護與消防安全是市民安心過年的基石，感謝消防同仁犧牲假期、堅守崗位，肩負救災與緊急救護重任，為守護桃園公共安全不遺餘力，確保民眾生命財產安全。包括市議員陳美梅、市府消防局長龔永信、桃園區長許敏松等均一同出席活動。

張善政指出，近期氣溫寒冷，緊急救護勤務量增加，消防同仁在火災預防、搶救及緊急救護工作上均展現高度專業。過去一年，桃園消防整體表現亮眼，不僅持續精進日常救災救護量能，更在國際競賽中屢獲佳績，充分展現精實的訓練成果與專業實力。

張善政指出，桃園市轄內除一般住宅外，尚有大量工廠與物流倉儲，消防任務型態相較其他縣市更為複雜、挑戰性更高，感謝消防全體同仁通力合作，市府將持續向中央反映消防法規與制度面需求，補強相關規範，強化第一線人員執勤安全。

114年整體消防工作表現亮眼，成果涵蓋國際競賽、火災預防與科技救護等多個面向。

消防局表示，去（114）年整體消防工作表現亮眼，成果涵蓋國際競賽、火災預防與科技救護等多個面向，消防同仁於世界警消運動會中勇奪3金3銀4銅佳績，展現桃園消防專業實力；全市火災件數去年共計1,198件，較前（113）年減少8件，其中倉庫火災下降21.7%、工廠火災下降29.6%，防火成效顯著；另透過「救護一路通」系統，救護車於壅塞路段平均可節省超過1分鐘行車時間，爭取黃金救援時效。

消防局指出，中路分隊鄰近國道、交通路網發達，為串聯中壢區與八德區的重要樞紐，年度出勤量近3,500件，救護案件占比逾9成，OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率達10%，在面對人口結構多元、住宅型態新舊交錯的轄區環境下，消防人員持續精進專業能力，全力守護市民生命財產安全，市府亦將持續強化消防廳舍環境與據點建置，成為第一線同仁最堅實的後盾。

