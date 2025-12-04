慰勞久任村里長 任滿6屆滿65歲皆可領30萬慰勞金

內政部發布《村里長慰勞金支給及表揚辦法》。資料照片內政部提供



內政部以實際行動肯定及表彰久任村（里）長在第一線執行各種公務及為民服務的辛勞，於今（12/4）日發布《村里長慰勞金支給及表揚辦法》，現任村(里)長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後任職的鄉（鎮、市、區）公所申請一次慰勞金30萬元，地方政府也已籌編2026年度預算，將自明(2026)年1月起受理。

內政部說，依《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第7條之1規定，「村（里）長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定之。」該任職滿6屆，指該6屆之每屆任職期間無辭職、去職或死亡之情形，且不以同一村（里）或連續任職為限。又慰勞金屬於慰勞性質，並非退職金，由各鄉(鎮、市、區)公所編列預算支應，其額度經內政部2024年9月23日邀集各地方政府研商討論，地方政府可接受的最高額度共識為30萬元。

內政部指出，補助條例第7條之1規定是2025年1月1日起實施，為使村(里)長準備申請所需證明，並使地方政府調查潛在符合資格人數，配合編入2026年度預算，會議共識全國一致從2026年1月起受理申請，初步統計557位村(里)長符合資格，經費總計1億6000餘萬元。

內政部表示，《村里長慰勞金支給及表揚辦法》溯至今(2025)年1月1日起生效，保障村(里)長權益，並增訂符合規定之村(里)長，於施行日至發布日後6個月內死亡者，視為已提出申請，讓村(里)長及遺族之權益不受影響。倘於申請後死亡者，其繼承人亦得繼承申請人應得之慰勞金，並依民法規定辦理。

內政部補充，考量村（里）長身分為民選地方公職人員，對其職務相關行為及任公職基本身分要求自應較高，本辦法已明文，村（里）長曾犯內亂罪、外患罪、貪污罪及反滲透法之罪等，經有罪判刑確定，以及喪失中華民國國籍或臺灣地區人民身分，將喪失申請慰勞金權利。

