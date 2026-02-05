慰勞基層員警 副議長曾俊傑贈蘋果祝新春執勤平安

迎接農曆金馬年，副議長曾俊傑帶著祝福的蘋果禮盒，提前慰勞警察局三民一分局轄下基層員警。（曾俊傑提供）

記者吳文欽／高雄報導

迎接農曆金馬年，副議長曾俊傑五日帶著祝福的蘋果禮盒，提前慰勞警察局三民一分局轄下基層員警，曾副議長感謝基層員警守護春節治安，並獻上春節執勤出入平安的祝福。

曾俊傑強調，每逢重要節日，三民一警分局每位員警的執勤工作就特別辛苦，他照例要在春節前親自向波麗士大人賀節，並且加油打氣。

曾俊傑贈送三民一分局蘋果禮盒，轄下基層員警每人都能獲贈意喻平安的蘋果禮盒；他說，希望每位治安英雄都能「一口蘋果，滿口甜蜜」，執勤出入平安。

廣告 廣告

基層員警犧牲春節假期，擔負城市治安責任，曾副議長說，基層員警站在守護治安的第一線，非常辛苦，希望全體市民共同維護城市與家園的安全。

曾俊傑強調，議會一定是基層員警說最堅實的靠山，希望三民一分局能做到治安平穩、交通順暢、市民安心，並在春節假期全力以赴，讓市民朋友開心過好年。

三民一警分局位於傳統商業中心，管轄人口密度高，曾俊傑表示，三民一分局轄下的十全、三民、長明、哈爾濱 派作為連接高雄東西交通與治安樞紐，在治安維護上具有關鍵地位。