慰勞市議員審預算 蔣萬安被喊話「促立委快審預算」尬回

台北市議員林延鳳(右)喊話市長蔣萬安「拜託，請立委們趕快審預算」。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府明年度總預算案正在台北市議會各委員會審議中，台北市長蔣萬安今(30)天準備橘子到各委員會致意，慰勞議員們審查預算的辛勞；民進黨籍市議員林延鳳、李建昌呼籲蔣萬安向藍白立委喊話「趕快審總預算案」，蔣萬安回應「財劃法要執行」、「我現在不是立委」。

蔣萬安依序到交通、警政衛生、工務、民政、財建、教育委員會致意；蔣萬安一到工務委員會先遇到近日因中國在「雙城論壇」後宣布軍演，質疑他被中國打臉的簡舒培，雙方禮貌性的握手、問候。

在警政衛生委員會時，議員林延鳳說，委員會剛好討論到議員闕枚莎提案的醫護人員首都加給，衛生局說有發文給衛福部，但因牽扯到總預算，「拜託，請立委們趕快審預算」，讓首都加給可以成功爭取，「叫他們趕快審預算，學學我們台北市議會，比較認真」。闕枚莎也希望蔣萬安能在出席行政院會時提出來。蔣萬安走了幾步後回應說「財劃法要執行」，林延鳳則說「財劃法違法」。

蔣萬安到工務委員會時，民進黨籍資深議員李建昌對他說，工務委員會已經審查完各單位預算，希望蔣萬安發揮影響力，「中央總預算趕快付委審查」。蔣萬安表示，他現在不是立委，李建昌則說「你是老大欸」。工務委員會一召洪健益說，我們審預算審半天，中央沒有過，也沒有錢可用。

接著在民政委員會，遇到一召許淑華笑嘻嘻相迎問候，「請問你是台北市的市長嗎？那你可不可以告訴我們，為什麼你一回來就軍演？蔣萬安面帶笑容，未做任何回應。

北市府副發言人蔡畹鎣會後補充說，國安人士向媒體放話上週就掌握軍演，這個問題該問的是民進黨政府。況且總統府公開表示「最需要內部團結，回歸到正軌來，不要政治的攻擊」。現在是誰在做政治攻擊呢？是不是有人在打臉賴清德總統呢？

台北市議員許淑華(右)笑嘻嘻的問市長蔣萬安「可不可以告訴我們，為什麼你一回來就軍演？」(記者田裕華攝)

