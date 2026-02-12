慰勞春安值勤 盧秀燕連訪三警局感謝城市英雄守護台中

慰勞春安值勤！台中市長盧秀燕連訪三警局感謝城市英雄守護台中。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

春節假期將至，台中市政府警察局規劃「加強重要節日安全維護工作」，包括交通、治安及金融安全三大面向，自二月九日起為期十五日。為感謝第一線執勤的警察、消防、憲兵同仁及義警、民防、義交等協勤民力的辛勞，市長盧秀燕十一日晚接連前往大甲分局義里派出所、豐原分局及大雅分局暨所屬大雅所，慰問第一線同仁並致贈慰問金。

盧秀燕表示，過年是台灣人最重要的春節活動，市民跟台中市政府共同的期望是平安過好年，因此這段期間投入大約一萬七千名的警力、協防民力及志工，犧牲假期來守護城市與市民的安全，他們的身分不只是民防、義警、警察、志工，更是城市的英雄！

台中市長盧秀燕慰問第一線同仁，並致贈慰問品。（記者陳金龍攝）

盧秀燕除致贈慰問品及慰勉金，更提前發送小紅包祝福，現場有位大甲分局的同仁，因為值勤的關係，他的老婆和孩子特地來分局陪伴，盧市長看見後便請在場同仁代替她轉達對各位眷屬的感謝，感謝家人的全力支持，才有英雄們挺胸而出，最後期望台中市民在大家守護之下平安團圓。

慰問行程最後一站大雅分局，盧秀燕說，她對這裡有特殊的情感，因為大雅分局是她任內所設立的，原本大雅地區隸屬豐原分局，但因轄區過大且蓬勃發展，才成立獨立的警力系統，只要市民能受到更完善的保護，一切都是值得的。

警察局長吳敬田指出，在春節期間警方將強化金融機構安全維護、取締賭博犯罪，並自二月三日開始執行一個月「馬上安全」春節酒測專案，針對酒（毒）駕、行人正義、大型車違規，在易生交通事故的路口、路段重點執法。