慰勞春節值勤同仁 侯友宜感謝警消民力共同守護新北治安

248260210a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為了確保民眾能平安歡度春節，新北市政府自9日22時起至2月23日24時止正式啟動「加強重要節日安全維護工作」。市長侯友宜為此特別親自發放加菜金與慰問品，向在連假期間犧牲假期、堅守崗位的警察、消防同仁，以及義警交消等民力致謝。侯友宜表示，這群幕後英雄攜手構築治安防護網，是讓全市404萬市民安心過好年的重要支柱。

侯友宜指出，身為全國最大城市，新北平時的治安、消安、公安及交通維護任務繁重，在春節期間更要落實「交通順暢、治安穩定、民眾安心」的目標。他勉勵第一線同仁持續努力，透過專業執法確保市民不論返鄉或出遊都能平安順遂，讓新北在溫馨節慶氛圍中，維持穩定的社會秩序。

廣告 廣告

248260210a02

新北市政府警察局說明，隨著春節人潮與錢財流動進入高峰，警方已針對市場商圈、廟宇、銀行及交通樞紐等重點區域強化巡守，全力防範小偷並因應突發狀況。特別是針對大眾運輸場站等人員密集的地方，執法單位將提升維安等級並布署警力，全方位保障民眾的生命財產安全。

針對治安查緝，新北市今年以來已查獲17件治平案件，並成功破獲多起槍砲、賭博、詐騙與毒品案件，成果顯著。新北市政府警察局在強力執法的同時，也呼籲民眾撥打165反詐騙專線保持警覺，或申請護鈔服務保障提領現金安全，希望透過各項預防性措施，與民眾共同營造一個零犯罪的春節環境。

侯友宜強調，市府會持續做為警消與民力團體最堅實的後盾，透過各單位的精誠協作，將維安任務執行到位。他期許每一位同仁在守護城市的同時，也能展現新北捍衛治安的決心，讓整座城市在祥和與安定的氛圍中迎接新年。

照片來源：新北市政府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

退休警赴行政院遞交陳情書 林國春全力聲援捍衛基層權益

13年不間斷送暖行動 劉和然肯定同濟會成為弱勢家庭後盾

【文章轉載請註明出處】