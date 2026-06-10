慰勞花蓮市清潔隊 松成號致贈端午肉粽

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者范振和∕花蓮報導

端午節快到了，為感謝第一線清潔人員辛勞付出，松成號昨天捐贈200盒肉粽禮盒，向默默守護城市環境的清潔隊員們表達敬意與關懷。

▲花蓮市清潔隊長吳慶展（中左）等人感謝松成號董事長廖美燕（中右）長年熱心公益 ，令人感佩。（圖／花蓮市公所提供）

一盒盒飄香肉粽，不僅傳遞端午節慶祝福，更傳達對基層人員的感恩。松成號董事長廖美燕表示，端午節是重要傳統節日，清潔隊員長期為市民服務，十分辛苦，希望透過肉粽禮盒表達企業對基層人員的支持與感謝，也盼拋磚引玉，讓更多民間力量投入公益行列，共同營造溫暖有愛的城市。

清潔隊長吳慶展代表市長魏嘉彥轉達謝意，感謝松成號長年熱心公益，以實際行動關懷基層，為社會注入正向能量。他表示，清潔隊員是維護城市環境的重要力量，無論是清晨街道清掃、垃圾清運，或大型活動後的環境整理，都能看見隊員們辛勤付出的身影。暖心禮盒不僅讓隊員們感受到社會溫情，也成了大家持續努力的重要動力。