慰問中和警 中職前全壘打王張泰山攜手識詐宣導

【記者葉柏成／新北報導】中職前全壘打王張泰山為表達對基層警察辛勞付出的支持與肯定，今〈7〉日攜手中和義刑第二分隊隊長王大豪前往中和警分局，向堅守治安崗位的警察同仁致上誠摯慰問，並共同參與識詐宣導活動，攜手提升全民防詐騙意識。

中和分局長陳宇桓表示，詐騙手法日新月異，透過知名運動員的號召力與親和力進行宣導，有助於讓防詐觀念深入人心。警察同仁也對棒球前國手的暖心慰問深表感謝，認為此舉不僅鼓舞士氣，也展現警民合作、共同守護社會安全的正向力量。

慰問過程中，張泰山除分享自身運動歷程外，更在乎年關將近，詐騙集團猖獗，呼籲民眾提高警覺，留意常見詐騙手法，如假投資、假網拍、假檢警及假交友等，提醒民眾務必遵守「不聽、不信、不轉帳」原則，遇有疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線或110報案查證。