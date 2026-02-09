慰問猶太社群 以色列總統訪澳洲邦代海灘悼念死者

正在澳洲訪問的以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)，今天(9日)在發生大規模槍擊案的雪梨邦代海灘(Bondi Beach)獻上花環，悼念在慶祝猶太節日中喪命的亡靈。

赫佐格將展開為期4天、安全警戒嚴密的訪問，來慰問澳洲的猶太社群。他今天冒雨在邦代亭(Bondi Pavilion)外，向去年12月14日攻擊事件的罹難者致哀。

去年12月14日，在雪梨邦代海灘舉行的一場猶太節日─光明節(Hanukkah)慶祝活動中發生攻擊事件，造成15人死亡。

這是自從2020年的以色列總統李佛林(Reuven Rivlin)之後，第一位訪問澳洲的以色列元首。而他的父親─哈伊姆．赫佐格(Chaim Herzog)也曾在1986年以以色列總統的身分走訪澳洲。

赫佐格此行旨在支持仍受到邦代海灘反猶太攻擊事件衝擊的猶太社群。但批評人士警告，赫佐格的來訪不但無法修復因為加薩戰爭而被磨損的社會團結，反而會造成破壞。

在赫佐格訪問雪梨、墨爾本和坎培拉之際，預料將有抗議集會隨行。(編輯:柳向華)