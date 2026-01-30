慰問警犬隊與派出所同仁 桃市警局長肯定偏遠地區執勤付出

桃園市政府警察局局長廖恆裕前往刑警大隊警犬隊進行慰問。





為感謝大溪分局復興區山區派出所同仁長期堅守偏遠地區、克服交通不便的辛勞，桃園市政府警察局局長廖恆裕於農曆年前專程前往復興區各派出所及刑警大隊警犬隊進行慰問，向第一線同仁致上關懷與敬意。此次慰問行程由大溪分局分局長徐章哲陪同，廖局長逐一走訪各派出所，親切關心同仁的勤務狀況與生活情形，並慰勉刑警大隊警犬隊隊員，訓練與照顧警犬的辛勞與付出表達肯定。

廖恆裕局長表示，山區派出所同仁長期在高風險、高強度的勤務環境中執行任務，不僅守護治安，更為市民安全把關；警察局刑事警察大隊的6隻警犬，在隊員專業訓練下，展現高度服從性與敏銳嗅覺，是協助警方執行緝毒與偵爆任務不可或缺的重要夥伴，敬業表現令人敬佩。同時也感謝長期照顧警犬隊的同仁，無論在訓練、照護或日常管理上皆付出極大心力，讓警犬能在最佳狀態下執行緝毒及爆裂物偵查任務，是警犬隊能順利運作的重要幕後功臣。

桃園市政府警察局局長廖恆裕前往復興區各派出所進行慰問。

適逢農曆春節將至，廖局長特別提醒，除夕前後山區恐有強烈寒流來襲，甚至可能出現降雪情形，請同仁執勤時務必注意身體保暖與自身安全，並提前做好各項防寒及應變準備，以確保執勤安全。

此次慰問行程不僅讓山區派出所及警犬隊同仁感受到長官的關懷與支持，也進一步凝聚士氣。廖恆裕局長並表示，未來將持續關注偏遠地區警察及警犬隊同仁的工作環境與照護資源，逐步完善相關措施，讓同仁與警犬隊員都能安心投入勤務，共同維護治安，為春節前的寒流注入一股暖流。

