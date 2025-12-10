慰問青森地震災情 總統盼台日加強救災合作

日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5地震。賴清德總統今天(10日)上午在出席亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪時，代表我國人民向日本表達慰問之意，並希望地震帶來的傷害能降到最輕，後續救災與救援工作一切順利。

總統表示，台灣與日本都是面臨地震的國家，未來希望加強雙方對於天災地變的救災救援合作，甚至可以共同研究一些科技，讓彼此的人民在面對天災地變時，都能更好應付、更安全。

總統說，有看到赴日旅遊的台灣民眾剛好碰到這次地震，他們在旅館裡表達非常穩定的態度，總統認為這些台灣民眾的表現也非常好。