慰問青森7.5強震 賴總統:隨時準備提供必要協助

日本青森外海發生強震，總統賴清德、副總統蕭美琴相繼發文慰問、祈福。因為台灣與青森交流密切，不但青森蘋果在台灣一年賣6百萬顆，去年更有12萬台灣旅客創新高。曾去拍節目的陳美鳳發文慶幸當地友人都安全；青森知名藝術家奈良美智，其實正在嘉義策展，也發文報平安。

日本青森發生強震，總統賴清德在社群X，轉發日本首相高市早苗的貼文，以日文致上最深切的慰問，說台灣隨時準備提供任何必要援助。副總統蕭美琴也跨海送暖。

在threads發文，提到台灣與日本都位在地震帶上，更能感同身受、彼此扶持，祈禱一切平安。事實上，青森對台灣來說並不陌生，尤其是這甜蜜滋味。

總統賴清德發文轉發日本首相高市早苗的貼文，對日本地震給予慰問。（圖／民視新聞）青森縣知事宮下宗一郎：「青森蘋果好吃。」

青森縣知事宮下宗一郎多次來台宣傳蘋果。在台銷量一年超過六百萬顆，外銷占比的九成五；加上有直航，去年吸引12萬台灣人造訪，是各國第一。

青森市長西秀記（11.21）：「其實非常多人都來自台灣，因為台灣沒有雪，所以很多人都很期待，欣賞雪白世界。」

青森市長日前才說比起中國遊客，台灣市場有更多可能性，主持人陳美鳳過去就多次到青森錄製節目。

副總統蕭美琴也同步發文，希望青森周遭的居民一切平安。（圖／民視新聞）主持人陳美鳳（2016）：「就有這種雪就可以很漂亮，所以很多人喜歡滑雪，但在台灣滑雪的機會不多，因為環境的關係很少下雪啊。」

來到滑雪勝地八甲田山，或體驗別具特色的睡魔季及蘋果湯。美鳳姊也趕緊慰問當地朋友與工作夥伴，並在臉書發文希望天佑青森。另外知名愛台藝術家奈良美智，正是青森人也發文報平安。

奈良美智提到，日前才回到日本的函館與弘前，聽說兩地都有明顯搖晃，身在台灣的他，希望大家都能提高警覺，防範餘震，將災情降到最低。奈良美智目前正在嘉義策展，也心繫家鄉，希望早日恢復平靜的日子。

