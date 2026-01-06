「慰安婦是妓女」南韓污辱少女像一年破百起 李在明震怒：毀損死者名譽

南韓極右派人士，在紀念慰安婦的少女銅像，放置標語看板「妓女銅像」。翻攝Byungheon Kim臉書



據南韓媒體今天（1/6）報導，南韓極右翼團體「慰安婦法廢止國民行動」遭到警方調查，該團體在紀念慰安婦的少女銅像旁，設立「慰安婦是妓女」等標語，一年內類似行動超過1百起，南韓總統李在明震怒，發文指出這是「毀損死者名譽」。

據韓媒《中央日報》報導，慶尚南道梁山警察署本月5日表示，去年10月接獲檢舉，依涉違《集會遊行法》、毀損財物、名譽毀損等罪名，對4名極右翼人士展開調查，其中包括「慰安婦法廢止國民行動」的代表金炳憲（김병헌，音譯）。

報導指出，「慰安婦法廢止國民行動」長期針對全國各地的少女銅像，將其蓋上黑布或戴上口罩，並寫下「撤除銅像」、「這是凶物」、「慰安婦就是妓女」等污辱言語。

據悉，該團體甚至前往慰安婦受害者的住家附近，展開撤除銅像的抗議活動，並透過社群媒體發起「污辱少女像挑戰」，光是2024年一年之內，類似行動就超過1百起。

極右團體在社群媒體多次發文，批評少女銅像的設立：「在校園裡設立妓女銅像，是在教導學生怎麼從事性交易嗎」、「慰安婦詐騙該停止了！」

南韓總統李在明今天在社群平台X發文，痛批這些極右派團體的行為：「荒唐毀損死者的名譽。」

雖然警方已啟動調查，但相關行動是否構成名譽毀損，在法律上仍有爭議，由於名譽毀損罪需針對個人，這些團體針對少女銅像的行為，難以適用該法律。

南韓性平與家庭委員會目前正在考慮，透過修法對這種行為進行處罰，不過，過去也有類似修法提議，均未能順利通過委員會。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

