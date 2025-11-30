「慵懶跑者聚樂部」5千跑者湧入台中 Chill跑風打造全齡輕鬆跑步體驗

慵懶跑者賽事邁入第四屆，吸引逾5500位跑者參賽。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

跑步也能很 Chill！由國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部COZY RUNNER CLUB」30日清晨在中央球場登場，吸引逾5,500名跑者熱情參與。邁入第四屆的慵懶跑者賽事以療癒嘉年華氛圍打造輕鬆跑步體驗，今年更邀請Fubon Angels丹丹、安娜、沁沁、栗子擔任起跑嘉賓，均有意參選下屆台中市長的立法院江啟臣副院長及立委楊瓊瓔也一同為跑者鳴槍。

運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席活動時表示，市府以「酷運動、酷城市」為願景，希望藉由多元、富有特色的趣味路跑，培養市民規律運動的習慣。他並感謝產業界、企業回饋在地，舉辦路跑活動，不僅展現對員工及在地居民健康的重視，更凝聚城市運動能量。主辦的國聚建設指出，「慵懶」並非懶惰，而是希望每位參加者都能以最舒服、自在的步調建立運動習慣，在忙碌生活中放慢腳步、重新品味身心節奏。賽事規劃 5公里與10公里兩條路線，適合親子與各年齡層參加；沿途可飽覽水湳經貿園區及中央公園綠意景觀，終點更安排香醇咖啡、品牌市集補給、爵士樂與瑜伽伸展，打造一場鬆、慢、暖的輕運動假日。

均有意參選下屆台中市長的立法院江啟臣副院長及立委楊瓊瓔等人一同為跑者鳴槍。（記者楊文琳攝）

包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、運動局長游志祥、國聚建設總經理施純弘、副總經理林育煊、張啟端、華利鋼鐵董事長施宏杰等人皆到場參與鳴槍起跑儀式。屋馬燒肉也以合作夥伴的角色參與，現場提供熱騰騰免費雞湯及限量「慵懶跑者專屬菜單」，屋馬創辦人金泰宏表示，今年特別為慵懶跑者設計專屬品項，包含厚切牛舌飯、經典西班牙伊比利豬排飯、和牛牛舌可頌等，希望在大家專注跑步之後，能透過一份熱食、一杯好喝的飲品，再度把身心調整到最舒服的狀態。