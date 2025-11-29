「慵懶跑者聚樂部」Chill風亮點臺中
記者張妤甄／臺中報導
跑步也能很 Chill！由國聚建設主辦的「慵懶跑者聚樂部 COZY R UNNER CLUB」今(30)日清晨在臺中市中央球場登場，吸引逾5,500名跑者熱情參與。邁入第四屆的慵懶跑者賽事以療癒嘉年華氛圍打造輕鬆跑步體驗，今年更邀請 Fubon Angels 丹丹、安娜、沁沁、栗子擔任起跑嘉賓，現場以活力舞步與燦爛笑容為活動揭開序幕。
中市運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席活動時表示，市府以「酷運動、酷城市」為願景，希望藉由多元、富有特色的趣味路跑，培養市民規律運動的習慣。他也提醒跑者清晨氣溫多變，務必做好暖身及保暖準備，並感謝產業界、企業回饋在地，舉辦路跑活動，不僅展現對員工及在地居民健康的重視，更凝聚城市運動能量。
主辦單位指出，「慵懶」並非懶惰，而是希望每位參加者都能以最舒服、自在的步調建立運動習慣，在忙碌生活中放慢腳步、重新品味身心節奏。賽事規劃 5 公里與 10 公里兩條路線，適合親子與各年齡層參加；沿途可飽覽水湳經貿園區及中央公園綠意景觀，終點更安排香醇咖啡、品牌市集補給、爵士樂與瑜伽伸展，打造一場鬆、慢、暖的輕運動假日。
運動局補充，中央公園周邊重大建設近年陸續到位，包括以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為理念打造的臺中綠美圖，將於12月13日正式啟用；此外，備受矚目的臺中國際會展中心亦於10月開展。未來民眾參與中央球場周邊路跑活動，將能同時欣賞臺中都會新地標的綠意風貌，感受城市朝氣與美感。
「慵懶跑者聚樂部 COZY R UNNER CLUB」今(30)日清晨在臺中市中央球場登場，吸引逾5,500名跑者熱情參與。（中市運動局提供）
