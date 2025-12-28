慶功宴遇地震嚇歪李聖傑盼唱到高雄

等侯26年，李聖傑日前結束台北小巨蛋的巡迴演唱會，他在慶功宴上卻遇4級地震，現場晃動超過1分鐘，一度暫停訪問。

北台灣27日深夜11點多發生最大震度4級以上，正在慶功宴受訪的李聖傑當場也嚇到，直呼：「活在當下。」表示感受到了這個震撼力。」李聖傑提到圓夢的心情複雜，「隔了26年，能再站在這個舞台，從來沒想過」。

他回首這些年，所有過往瞬間湧上心頭，演出過程更是數度哽咽，「真的很多畫面一閃而過就想哭。」如今的他，選擇用溫柔方式看待一切，「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易。」

李聖傑也特別為已故資深音樂人屠穎獻唱〈位置〉，感念他的付出，「我相信屠老師以及很多重要的音樂人都在現場。」希望用音樂向對方表達來不及說出口的話。身為高雄人的他，也盼能回到家鄉開唱，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會。」