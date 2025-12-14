慶國際移民節 花縣宴請移工/國際生

花蓮縣政府舉辦「來自四面八方的饗宴國際移民節慶祝餐會暨成果發表」。(花蓮縣政府提供)

記者林中行∕花蓮報導

花蓮縣政府十四日於福容大飯店舉辦「來自四面八方的饗宴國際移民節慶祝餐會暨成果發表」，邀縣內新住民移工、國際學生及花蓮鄉親齊聚一堂。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府社會處在歲末年終辦理交流活動，讓來自不同文化背景的夥伴在忙碌中彼此相遇，也為來年新計畫注入更多想法與力量，並傾聽新住民的聲音並納入施政規劃，成為推動幸福花蓮的重要力量。

徐榛蔚指出，新住民的到來，讓花蓮成為多元文化交會的城市，在花蓮即可看見各國文化、藝術與美食融合，縣府將持續結合服務據點與社福巡迴服務，深化就近服務，陪伴新住民家庭安心生活、安居成家，攜手打造溫暖共融的花蓮。

縣府社會處表示，國際移工日提醒世人重視移工人權，更呼籲社會尊重多元文化。在全國新住民已經突破六十萬人，移工數亦突破八十六萬人的此時，截至一一四年十月底，花蓮縣共有八千三百五十一名新住民，佔全縣人口數約百分之二點六，相當於花蓮一個中小型鄉鎮人口數。

社會處指出，國籍分布以中國大陸五千八百八十四人最多，其次為越南一千二百五十八人、印尼五百六十九人及菲律賓八十九人，且由新住民家庭孕育的新二代，更是花蓮未來重要社會力量。

社會處強調，為就近提供新住民服務，縣府設立花蓮縣新住民家庭服務中心，並邀請民間團體設立新住民社區服務據點，目前全縣共有七個據點一處學苑，持續表達對新住民政策與多元文化發展的支持。