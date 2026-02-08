慶團圓迎新年古厝飄香暖心房 彰化家扶60年守護弱勢家庭團圓年





慶團圓，迎新年，是家人相聚共享年夜飯的時刻，然對於部分家庭而言，必須將所有心力投注於生計，一份有魚有肉，熱騰騰的「年菜」往往成了難以負擔的奢侈。彰化家扶於2月8日於秀水鄉益源古厝舉辦「新春幸福年菜圍爐」活動，邀請福興、鹿港、秀水鄉近200戶扶助家庭參與，活動現場，貴賓化身為幸福使者，手持象徵祝福的吉祥物，如蘋果（平安順心）、橘子（大吉大利）、柿子花生（好事發生）及長年菜（健康長壽），一一為扶助家庭親子傳遞滿滿的新春祝福。

時光回溯至2013年，家扶兒在聖誕圓夢計畫的卡片上寫下：「每次過年都只能吃簡單的火鍋或青菜，好羨慕別人家有豐盛的年夜飯…」這段話，開啟彰化家扶年菜募集活動，至今已長達11年，累積募集超過1萬7千套年菜，每年於農曆前夕由後援團體、企業、民眾，甚至是曾受扶助的自立青年協力捐贈，認捐一套或數套，讓家扶 1,700 多戶家庭能享用一份熱騰騰的年菜。

慶團圓迎新年 古厝飄香暖心房 彰化家扶 60 年守護弱勢家庭團圓年

活動開場由家扶兒帶來精彩的醒獅表演，除了舞獅表演外，今年度更安排了戰鼓演出，孩子們的才藝與自信，點燃全場的熱血與活力。適逢彰化家扶成立 60 週年，現場特別溫馨準備象徵長壽的壽桃及紅蛋，全體一起高唱台語版生日快樂歌，與所有家扶親子、貴賓們分享這份走過一甲子的喜悅，將這份跨越 60 年的關懷力量傳遞給每一個人。

家扶基金會董事林條金、益源古厝第七代長孫陳邦弘與家扶中心主任敲鑼、擊鼓，宣布活動正式開始，現場由貴賓們端上熱騰騰的豐盛年菜，邀請家扶兒一起享用，六道年菜有古早味佛跳牆、雙蔘燉烏雞、櫻花蝦米糕、無錫排骨、蒜味河粉鮮蝦、富貴金絲元蹄，道道色香味俱全，不僅暖胃，更溫暖人心，吃飽後由貴賓發放紅包，孩子開心地收下滿滿祝福，洋溢幸福笑容。

彰化縣長王惠美更蒞臨現場，感謝所有贊助年菜的善心廠商、企業們，讓家扶家庭們都能有一份團圓的年夜飯享用，更代表頒贈感謝牌/狀給所有贊助者，另活動規劃古早味市集懷舊攤位，有退休社工督導林惠媚老師帶領志工教導家扶兒寫上自己的客製春聯，更有好多好玩的攤位包括咚咚咚好運炮（DIY 鞭炮）、幸福爆爆（爆米香）、馬來運轉、零食轉轉樂、擊退年獸大作戰(擊退不安，迎向希望過好年)等有趣體驗活動，家長帶著孩子不僅逛攤位，還能攜手挑戰60週年回顧關卡，成功完成即可獲得雞蛋糕。現場洋溢熱鬧的年節氣氛，充滿歡笑聲一起迎接幸福年節。

今年適逢家扶在彰化深耕60週年，這一甲子的歲月，看見需求，更傳遞溫暖，彰化家扶主任王震光表示：感謝每一位參與認捐年菜的無名英雄，11年不間斷地響應年菜募集，即使家庭生活不易，也能在駿馬迎春的佳節裡，感受到社會的溫暖與關心，在陪伴與支持中，累積前行的力量，讓大家一起馬力全開，陪伴孩子迎向嶄新的開始。彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代~傳愛過好年」。彰化家扶捐款專線：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389。

