慶州宣言 AI繁榮是亮點

亞太經濟合作會議（APEC）21個成員經濟體，在2025年於韓國慶州舉行領袖峰會後，共同發表《APEC慶州宣言》。不僅為亞太區域經濟合作設定實踐重點，也顯示中美台在「連結、創新、繁榮」三大優先領域可以進行合作的具體交集。

《慶州宣言》全文共25條，「序言」有3條說明2025 APEC會議在擁有千年文化底蘊的古都慶州凝聚「共創永續未來」共識。最後的「展望未來」則有3條說明APEC強調多方利害關係人參與重要性，期盼深化與APEC企業諮詢委員會（ABAC）及太平洋經濟合作理事會（PECC）等組織的互動合作。

《慶州宣言》延續2020年APEC會議共識的「2040太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）與「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action）整體架構，強調開放、活力、韌性與和平的亞太共同體。在此願景下，「連結」代表供應鏈整合與貿易便利化，「創新」則針對AI、數位化與科技合作，而「繁榮」則要求在面對人口轉型、糧食安全與能源轉型等挑戰時，兼顧包容性與永續發展。中、美、台作為亞太重要經濟體，雖各有政治立場，但在這些具體經濟目標有高度交集，亦有共同行動的需求與可能性。

值得台灣注意的是，在AI議題通過《APEC 人工智慧倡議》，鼓勵成員以「安全、可信、普及且以人為本」方式推動AI，為中美台技術交流提供務實切入點。無論在醫療、交通、能源或智慧城市等應用場域，AI不僅是提升效率工具，更涉及倫理規範與標準制定。這些領域亟需共通架構，而APEC平台正是推動共識、交換政策實務與制定非強制性準則的理想場所。

APEC從來就不是處理地緣政治場域，它的優勢在於務實的經濟合作機制與非拘束性的政策對話。在美中競爭升溫、國際經濟碎片化風險升高之際，《慶州宣言》重申APEC做為平台與創新育成的角色，具有特別戰略意義。提供一種既不排他、也不設限的合作模式，讓台灣在不影響整體APEC共識基礎下，持續參與多邊對話，強化在國際經貿治理的能見度與制度連結力。中美台雖在大戰略各有所圖，但在APEC舞台上，仍有廣泛共同行動空間，為亞太與下一代帶來實質的連結、創新與繁榮。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）