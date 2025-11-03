慶州風光閉幕！中韓峰會成果豐 韓流軟實力閃耀APEC

圖／達志影像路透社

2025年APEC峰會，在南韓慶州圓滿落幕。這回在李在明政府的主導下，除了促成《慶州宣言》的通過，南韓更以「文化外交」展現軟實力，從贈禮國寶金冠複製品和慶州特產黃南麵包，到連白宮發言人李威特都說讚的韓式彩妝，韓方甚至派出人氣歌手GD，在領袖晚宴登台演出，全方位傳遞「韓流」魅力。

南韓總統李在明：「通訊安全怎麼樣？」

翻譯人員：「那個通信保安怎麼樣啊？」

中方工作人員：「非常好。」

中國大陸國家主席 習近平：「看看有沒有後門。」

收到小米最新款手機，南韓總統李在明開起玩笑，惹得全場哄堂大笑。敏感話題，卻在這瞬間意外成了拉近中韓元首距離的契機。

中國大陸國家主席 習近平：「這個還是很精緻的。」

而韓方的禮物，則是再度「投其所好」，為圍棋愛好者習近平送上木製高級棋盤，和鑲上珍珠的漆器圓形托盤。

南韓總統 李在明（11/1）：「鳳凰之所以能飛翔，並不是因為某一根羽毛的輕盈。」

中韓交流晚宴上，李在明則引經據典，強調兩國團結重要性；就連祝酒詞也是精心設計。

南韓總統 李在明（11/1）：「兩國的祝酒詞非常相似，乾杯！」

兩位元首互動融洽，比起美國總統川普和日本首相高市早苗，李在明似乎更會逗笑習近平，中韓峰會外交成果更是收穫良多。

南韓總統 李在明（11/1）：「為了重啟與北韓的對話，期待韓中兩國加強戰略溝通。」

中國大陸國家主席 習近平（11/1）：「推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為地區和平發展提供正能量。」

針對北韓問題，中國大陸國家主席習近平雖未直接點名「北韓」，但卻給出正面回應，願意在區域和平方面加大力度。除此之外，韓中商定啟動高層定期溝通渠道，並在兩國元首的見證下，雙方簽署了7份諒解備忘錄及協議。

南韓國家安保室長 魏聖洛（11/1）：「加快協商速度，在韓中自貿協定服務和投資談判取得實質性進展，豐富刺激地方經濟的協商渠道。」

其中包括在韓中自貿協定第10個年頭，加快推進FTA第二階段談判；並簽署規模4000億人民幣（台幣約17兆元）、期限五年的《韓中雙邊本幣互換協議》，以及聯手打擊網路詐騙的諒解備忘錄。

簽約儀式司儀：「南韓代理警察廳廳長柳在成和中國公安部副部長、中國駐韓大使戴兵，將交換共同應對電話詐騙犯罪的諒解備忘錄。」

執政黨給出高度評價，直言總統在美中之間維持「平衡外交」一事上，大放異彩。

南韓執政黨共同民主黨黨魁 鄭清來：「如果和美國相處得很好，跟中國也相處得很好，對我們來說利益很大，大幅改善了國家利益。」

務實外交得以取得成功的背後，李在明政府採取的「韓流文化」策略，功不可沒。

G-DRAGON歌曲〈POWER〉：「嗨，嘿，你好嗎？我的名字是， G到D或GOAT，活著的傳奇。」

從出動K-pop歌手GD擔任表演嘉賓，以及車銀優擔任司儀主持，讓加拿大總理卡尼在台下秒變迷弟。

美國總統 川普（10/29）：「非常特別，非常感謝。」

到送給川普的國寶「新羅金冠」複製品。

南韓總統室發言人 姜由楨：「李在明總統表達了真心歡迎習近平主席的意思，並轉達了希望享受慶州味道的訊息。習主席說黃南面包吃得很香，對此表示感謝。」

和加碼贈送中方代表團200盒慶州特產「黃南麵包」，與送給高市早苗的禮物、同時備受白宮發言人李威特好評的韓系化妝品。以及南韓第一夫人金惠京為領袖配偶們準備、曾在動畫電影《K-POP獵魔女團》出現的福袋。「文化軟實力」可以說是貫穿會議全程，是千年古都慶州APEC峰會順利結束的幕後功臣之一。

11月1日，披上韓服材質的玉色披肩，21國成員國領袖一字排開，合影留念，正式宣告2025年APEC峰會圓滿落幕。

這次會議有三大成果，在南韓政府主導下，這回峰會通過了《APEC人工智慧倡議》與《APEC人口結構變化合作框架》兩份文件。

南韓總統 李在明（11/1）：「人口結構的變化是深刻且巨大的危機，影響著經濟成長、勞動力市場、教育、福利等社會方方面面。為了和APEC會員國尋求共同解決方案，南韓提出了APEC人口結構變化的共同框架。」

領袖們更通過了《慶州宣言》。

南韓總統 李在明（11/1）：「慶州宣言，包含了會員之間合作的意願。 特別強調通過創新，創造新成長動力，並均衡分享成長果實的包容性增長。」

雖然首次刪除延續多年的「自由與開放貿易」表述，但不少專家認為，在美中立場拉鋸下，韓方能夠促成共識已是有收穫。

中國大陸國家主席 習近平（11/1）：「我希望這隻美麗的蝴蝶飛到深圳，最好牠能夠飛得更好，甚至會唱歌。」

APEC超級外交周正式收官，接下來輪值主席交棒中國大陸，今年徽標中的「蝴蝶」，將在2026年11月的深圳，再起舞。

