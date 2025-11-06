慶州APEC兩岸零互動 寄望深圳APEC花盛開／尤榛嚴

▲APEC我國特使代表林信義（左）與日本首相高市早苗握手致意。

尤榛嚴

一夜兩天，在韓國千年古城慶州舉行的今年2025APEC峰會結束了，相信很多人希望和樂見習近平主席和林信義資政能有些互動，至少比去年在祕魯首都利馬的APEC峰會的「打招呼」(沒有握手，沒有畫面，媒體問細節，林信義說「打招呼沒有細節」)，能更進一步；不過今年反而更退了一步，應是「零互動」。

林資政說，領袖互動方式有很多種，有時候坐下來談、場邊談、握手、寒暄，有時候深入談，有時候僅是打聲招呼，「要看看機緣」。媒體追問，總統賴清德對於與習近平互動，是否有給予相關指示？林信義回答，沒有任何交代，一切都是很自然發展的現象。

最受人矚目的畫面是，各個峰會成員披著玉色披肩，輪流上台準備拍大合照時，習近平等已站好定位，林信義因位置在第二排的最後一位，比較慢進場，剛好走過習的前面，斯時湊巧習正側著頭跟後面的新加坡總理黃循財（華裔）交談，林信義靜靜的和習近平擦身而過，錯過了最好的互動良機，實在可惜。

APEC峰會兩天一夜，說短很短，但是時間也不是太匆忙，白天大家一起開會、座談、場邊談，也有休息時間、自由互動，晚上有晚餐、看晚會，如果兩個成員完全沒有問候、握手、聊天等，也是相當「不容易」的。兩岸高層難得有這麼好的一個機會談談、致意，卻失之交臂，事與願違，令人覺得不無遺憾和落寞之感。

如果韓國APEC習近平和林信義能把握難得機緣握個手、聊個天，應是兩岸同胞所樂見的，不是嗎？平常不是常說「兩岸一家親」、「情同手足」嗎？好在明年APEC將在大陸深圳舉行，大家替兩岸的務實互動，以及和各國的友誼與合作，深深的期待和祝福吧！誠如會後林資政記者會中的感言，引用的一句美言「花若盛開，蝴蝶自來」，下一句是「人若精彩，天自安排」。（照片翻攝資料照）