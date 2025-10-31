慶州APEC領袖峰會首日 大會轉播秀出TAIWAN、我國國旗

2025南韓慶州APEC(亞太經濟合作會議)領袖峰會今天(31日)登場，我國領袖代表林信義身著深藍色西裝搭配紫紅色領帶，韓國時間約上午9時30分許現身和白國際會議中心，與韓國總統李在明握手合影，隨後步入會場，且值得注意的是，在國際媒體中心轉播畫面上，不僅秀出TAIWAN字樣以及人口、國民生產毛額(GDP)等資訊外，還秀出了中華民國國旗，並標注台灣為主要經濟夥伴(Major economic partner)、晶片領域的競爭者(chip sector competitor)等說明。

慶州APEC領袖峰會31日起一連兩天舉行，在首日會議開始前，李在明在會場大廳逐一迎接各經濟體領袖，在國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)、越南國家主席梁強、美國財政部長貝森特(Scott Bessent)、泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)之後，會場廣播開始唱名「Chinese Taipei林信義會長」，林信義便緩緩步入大廳，與李在明簡短寒暄、握手合影，隨後李在明也引導林信義前往會議廳。

排在林信義後入場的則是新加坡總理黃循財，至於中國國家主席習近平是最後一位進場，他與李在明合影完後，兩人一起走入會議廳。

根據大會轉播的畫面，雖有特寫林信義坐在位子上準備開會的神情，但並沒有捕捉到與他國領袖互動的畫面。(編輯：鍾錦隆)