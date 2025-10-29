慶桃猿奪冠 桃11/2辦封王遊行

桃園市長張善政（右四）表揚樂天桃猿獲中職台灣大賽總冠軍，宣布十一月二日舉辦封王遊行。 （桃園市新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政二十九日主持市政會議，表揚樂天桃猿獲中職台灣大賽總冠軍；宣布十一月二日週日舉辦封王遊行，邀請全體市民一同歡慶榮耀時刻。

張善政表示，此次奪冠歸功於全體球員在球場上的拚戰與團結精神；特別是隊長林立帶傷上陣，不僅以精湛球技帶領球隊，更在場下號召隊員舉辦「團隊烤肉」活動，凝聚向心力與歸屬感，展現團隊同心、榮辱與共的精神。



張善政指出，為慶祝樂天桃猿奪冠，全市體育局所轄運動中心十一月三、四日開放游泳池與健身房免費入場；「桃園好農」品牌同步推出「封王三重優惠」，包含免運優惠、抽３Ｃ好禮及好物折扣，與市民共享封王喜悅。

張善政說明，市府將持續優化球場設施，為球員及球迷打造更完善的觀賽環境。樂天球場將分兩階段辦理頂棚改善工程，第一階段為結構體與頂棚連接跨穩定工程，確保整體結構安全；第二階段則進行全面補強、除鏽補漆及構件更新，總經費約四千五百萬元，預計明年賽季期間完成規劃設計，並於球季結束後啟動施工。此外，市府也將改善青埔副球場設施，包括照明及倒數計時器等設備更新。



樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，本次奪冠帶給自己「無限感動」，球隊能獲得總冠軍歸功於球員、總教練及教練團的齊心合作，感謝全體成員的努力與付出，締造總冠軍榮耀。

林立表示，總冠軍是球員與教練多年努力的成果，也是樂天集團接手球隊後的首座冠軍獎盃，全體隊員懷抱「渴望奪冠」的信念，全力以赴迎戰每一場比賽，終於如願奪冠。他也特別感謝「第十號隊友」球迷的支持與應援，讓勝利更加圓滿。