慶消防節 南市消擴大防火宣導

南市長黃偉哲、消防局長楊宗林出席一一九出任務擴大防火宣導活動，鼓勵親子透過闖關遊戲學防火防災知識。（記者李嘉祥攝）

為慶祝「一一九消防節」及強化市民防火防災意識，臺南市政府消防局十日於市立體育場旁廣場舉辦「一一九出任務守護臺南GO」擴大防火宣導活動，市長黃偉哲與波力救援小英雄分送小禮物給大小朋友，呼籲民眾化身消防小英雄，闖關學防火，攜手守護家園安全，同時也頒發感謝狀感謝寯陽實業及成綸企業捐贈救護車、工豐企業捐贈救災設備，奇美實業攜手南市消防局簽署MOU深耕企業防災，以及提前頒發春節慰問品，感謝消防弟兄姊妹堅守工作崗位守護市民安全。

活動現場設置「消防瞄子射水」、「小小消防車出動」、「消防衣著裝體驗」、「消防大富翁」等互動關卡，讓大小朋友在遊戲中學習正確防火、防災知識，完成任務還可領取小禮物，前三百名加碼贈送百元園遊券，另也準備多款創意消防主題小禮物，以趣味結合教育的方式吸引親子參與。

市長黃偉哲表示，冬季天氣乾燥，火災風險提高，過去多起火警證明，住宅用火災警報器能在第一時間示警，爭取滅火或逃生時機；市府除推動新建住宅將住警器列為標準配備，也鼓勵老屋住戶主動加裝，針對弱勢家庭由市府消防局免費協助安裝，希望能在災害來臨時發揮保護生命功能。

消防局長楊宗林指出，市府透過寓教於樂方式讓市民了解「火災預防勝於救災」重要性，也讓孩童體驗消防人員辛勞與使命，同時也宣導「住宅用火災警報器設置」、「用火用電及瓦斯使用安全」、「火場避難逃生」等防火觀念，讓防災意識深入社區、家庭。