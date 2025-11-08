慶生成忌日！特斯拉疑「0煞車」高速追撞水泥車慘死 目擊者曝駕駛怪異行徑
屏東縣恆春鎮6日發生嚴重死亡車禍，一名26歲李姓男子租了特斯拉休旅車，帶著一家4口從新北南下墾丁替前妻慶生，不料卻高速撞上追撞前方水泥車，當場慘死，共1死7傷，有目擊者指出，李男在案發地點200公尺處就已擦撞2次安全島，懷疑可能有「疲勞駕駛」狀況。警方表示，將11日進行電腦斷層掃描判定確切死因。
事發於6日下午4時許，26歲李男駕駛租賃特斯拉，帶著2名年幼子女南下墾丁替前妻慶生，豈料行經屏東恆春台26線麥當勞前，疑似煞車不及，高速追撞前方停等紅燈混凝土預拌車，巨大撞擊力導致車身偏離車道，波及一輛4貼機車，撞上路邊民宅才停下。
畫面可見，特斯拉車頭幾乎全毀、安全氣囊爆開，車輛變形導致駕駛受困車內，警消人員到場後花了近20鐘才將李姓駕駛救出，不過已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，前妻與兩名幼童受輕傷送醫，遭波及的1家4口機車騎士也受傷，其中孩子疑似有腦出血狀況，夫妻兩人則雙腳開放性骨折，恐有截肢之餘，總計1死7傷。
調查指出，受波及的機車騎士為31歲蔡姓男子，載著33歲太太與兩名女兒（7歲、6歲），準備到附近上才藝課，丈夫從事建築業、妻子經營民宿，一家四口在高雄長庚醫院治療。
恆春警分局表示，水泥車盧姓駕駛、蔡姓機車駕駛經酒測無酒精反應，報請檢察官昨（7）日中午相驗，11日將進行電腦斷層掃瞄查明確切死因。警方也呼籲，駕駛行駛時應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。
據了解，李男在撞上水泥車前車速極快，未見明顯減速跡象或亮起煞車燈，死者家屬也透露，李男過去「沒開過特斯拉」，懷疑他可能不熟悉電門操作。警方表示，是否因長時間駕駛或不熟悉車輛導致事故，仍有待進一步調查釐清。
根據《自由時報》報導，有目擊者表示，特斯拉駕駛剛駛入恆春鎮入口時就相當怪異，在燦坤路口前就已2次擦撞安全島，隨後又「根本沒有煞車」直接高速撞上前方水泥車，懷疑可能有「疲勞駕駛」狀況。
事發後特斯拉上的4歲姊姊表示，今天是媽媽的生日，因此一家人一起到墾丁過生日，「但自己沒有繫安全帶，才被摔出車外」，如今女童爸爸意外慘死，開心的慶生旅遊卻因此天人永隔，讓人相當鼻酸。
