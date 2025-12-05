慶生求婚必勝！台中樂葵法式鐵板燒奢華包廂曝光！不到2K就能吃爆海陸高檔食材
接近年底隨之而來又有超多節日適合聚餐或約會啦！如果想找個精緻好吃又有包廂可以包場的餐廳，不妨來以法式料理為底蘊的▸樂葵法式鐵板燒◂吃看看！樂葵目前在台中有二家分店，重點是不到2千元的價位就可以同時吃到帝王蟹、牡蠣、鮑魚、龍蝦和A5和牛等高級食材，真的是蠻划算的～
我們這天是到樂葵崇德店用餐，開車前來的話可以停在附近的松竹停車場，只要用餐都會提供QR CODE可折抵2小時停車費用。
走進樂葵崇德店立刻感受到低調奢華的裝潢風格，整體用餐氛圍高雅精緻，不管是要慶祝節日或是一般聚餐，來到這裡都很有儀式感！
這裡是可以容納20人的用餐空間，運用大理石桌面更顯高貴風格，在這裡用餐感覺自己都有氣質了起來
另外店內還有好幾間包廂，我們這天被安排在可容納10人的小包廂用餐，是個時尚有型的空間。
如果是多一點人聚會的話也可以考慮在大包廂用餐，有著同時可容納16人用餐的長桌，一旁還有沙發區和電視等休憩空間，搭配暖色調燈光也很舒適。
2025冬季菜單
最近剛推出冬季季節菜單的價格是1650元/人+10%，一個人吃完10道高檔食材製作的精心料理竟然不用2000元，真心覺得價格很可以！
另外也有提供酒類和其他飲品，一併附上給朋朋們參考。
主廚說菜
開席之前主廚會在板前針對等等運用的食材做說明，而在料理每一道餐點之間也都會細述風味和靈感，讓人很期待主廚會端上哪些精彩的美食饗宴啊！
再來看一下這天我們享用到的精選食材，鮑魚和牡蠣的尺寸都有夠飽滿厚實的耶！
展示來自鹿兒島的A5和牛，使用沙朗的部份油脂很豐富。
帝王蟹・卡門貝爾・巧達濃湯・味噌・白花菜
首先上桌的是湯品部份，主廚已事先把來自俄羅斯的帝王蟹處理好，把蟹肉和其他白花菜、玉米等食材放置在盤子裡。
服務人員再於桌邊倒入巧達濃湯，使用了法國經典的卡門貝爾乳酪和烤味噌做為湯底，超級香濃的感覺！
湯頭風味濃郁且溫度很足夠，蟹肉的部份也很鮮甜，熱熱的喝真的是暖意十足。
在我們喝湯的同時，主廚已經在準備下一道的比目魚料理啦！
比目魚・雪裡紅・培根・焦糖蘿蔔
最底下的蘿蔔有加上奶油，再灑上一層薄薄的砂糖做炙烤所以顏色比較深～
比目魚把魚皮煎得焦香四溢，魚肉本身質地非常軟嫩，加上雪裡紅和培根調製出鹹香調味，配著焦糖蘿蔔一起入口更是讓這道魚肉料理更有層次感啦！
與此同時，肥美的牡蠣也在鐵板上煎得滋滋作響，煎好後主廚再淋上海膽荷蘭醬增加風味。
日本蠔魚子・蕈菇・海膽荷蘭醬
上面的海膽荷蘭醬調味得很清爽，並加上魚子醬帶出鮮味～
牡蠣超大顆的！吃起來口感十足，很新鮮沒有腥味，底下還有蕈菇整體吃起來帶有一點微酸的感覺，旁邊的金桔也可以加入一起享用哦。
不得不說吃鐵板燒不止可以吃到食物的美味，還能看到主廚認真料理的過程很有趣耶！接下來是來自南非的活鮑～
南非活鮑・松露波特醬・天鵝絨白醬
鮑魚的肉質吃起來很有彈性又紮實，而且size還蠻大一顆，起鍋之前會把底部煎得焦香再加入天鵝絨白醬，外圈佐以松露波特醬。
松露波特醬的松露香氣明顯，以烤過的雞骨搭配蔬菜、再加入紅酒熬煮四小時，處理起來真的很費工耶！而天鵝絨白醬帶奶油香氣，吃鮑魚時可以充份沾醬一起享用，鹹香交織的感受讚讚
油封鴨腿・高山芥藍・綜合貝比・帕達諾・巴薩米克醋・鵝油
鴨腿的部分用傳統油封手法鎖住肉汁和油脂，口感很好吃質地軟嫩，搭配煎得焦香的鴨皮一起入口更開胃啦！
而高山芥藍是台灣常見的冬天的時令菜色，帶有點微苦和清甜香氣，搭配底下的貝比生菜和巴薩米克醋吃起來會有種酸甜的韻味。
接著是一道重頭戲來著！以蒸製的方式處理龍蝦，再加入小白蝦慢熬白蘭地的醬汁～
龍蝦・白蘭地鮮蝦醬
炙燒過會有甲殼的香氣，龍蝦肉質有彈性且帶點白蘭地的酒香，蝦膏還有蝦肉都非常新鮮，沒有任何腥味哦！
用叉子可以輕易的把龍蝦肉刮起來！新鮮度十足之外且肉質紮實，大口吃下很滿足耶
A5和牛則是切成條狀來香煎，不吃牛的話則是可以選擇伊比利豬肋條哦！
吃高級鐵板料理時，主廚對於熟度的控制也是萬分重要！主廚會先確認他推薦的五分熟是不是都可以接受，如果想吃熟一點也可以提出嘿。
日本A5和牛、馬爾頓海鹽
我們選擇的和牛熟度是五分熟，外皮吃得到一點點焦香，整體吃起來不會很生，而且沒有帶任何的血水。且因為和牛的油脂豐富，一口氣無法吃太大量，這樣的份量已經很滿足
A5和牛厚度頗高，外焦內嫩可以看到中間保有粉色的色澤，搭配泡過熱水特殊處理的蒜頭口感鬆軟吃起來焦香不會苦；來自英國的馬爾頓海鹽是三角形的形狀，吃起來不會死鹹可以充分的帶出和牛的鮮甜味。
牛筋・飛魚卵・炒飯
再來是讓人也很期待的炒飯！使用台南11號米，吃起來會比較Q彈，中間會加入迷迭香以及沖繩的鮭魚卵、再加入有用醬油先煸過的牛筋下去拌炒，光看著炒飯在鐵板上飛舞的過程又讓人忍不住流口水啦
米粒炒得粒粒分明，加入鮭魚卵吃起來會有種嘴裡跳動的感覺！牛筋的部份也處理得好香，吃完整個意猶未盡啊～如果想吃多一點份量也可以事先提出哦，結果我們這桌都沒人舉手，大家是否太害羞哈哈
再來製作這道薄餅還有火焰秀也太好看了吧，肚子和眼睛都可以同時吃飽飽！
火焰薄餅・柳橙・君度橙酒
以橙酒+橙汁+肉桂特製的醬料來當作薄餅的基底醬。整體吃起來也不會太過於甜膩，很像法式可麗餅但偏濕潤的口感，再加上一球哈根達斯的香草冰淇淋，香甜交織的感覺好滿足啊～
搭配的飲品是無咖啡因的德國洋甘菊茶，溫潤的無糖風味非常搭配今日甜點。
乳酪蛋糕・草莓醬
很意外竟然還有第二道甜點！是綿密細緻的乳酪蛋糕，整體吃起來外圍紮實，中間口感濕潤，加上中間帶果酸的草莓醬也很搭，是說造型有點像蝴蝶結耶好可愛
這天吃下來覺得樂葵法式鐵板燒的餐點水準很高，食材新鮮豐富以外、每道菜式都處理的很剛好，不止外觀好看口味也滿分啊！環境部份也很有氛圍感，包廂部份更是適合一群朋友包場起來慶祝用餐，以下也放上期間限定套餐的資訊，讓接下來在年末時刻想安排聖誕節和跨年的朋朋們可以輕鬆搞定囉～不用猶豫直接訂位訂起來啦！
樂葵法式鐵板燒│期間限定套餐
12/24-12/25 聖誕限定帝王蟹套餐 價格：$1950+10%
套餐內容：季節菜單+帝王蟹身/蟹腿（隨機提供）
12/31 跨年限定活龍蝦套餐 價格：$2200+10%
套餐內容：季節菜單+活龍蝦（半尾）
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘
