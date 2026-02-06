慶生照抓姦！小三激戰人夫辯：只是吃飯 辣聊「禁慾很久」成鐵證

記者羅欣怡／桃園報導

桃園女子偷吃人夫，雙方傳訊「禁慾很久」成體證。（示意圖／freepik）

桃園一名人妻日前在丈夫阿力（化名）的手機中發現，丈夫不僅與女性友人小美（化名）甜蜜慶生，兩人露骨的調情對話更讓婚姻關係徹底破裂。儘管小美在庭上矢口否認戀情，但法官憑藉一句「我禁慾很久了」，認定兩人交情「極不單純」，判處小美須賠償20萬元。

甜蜜慶生依偎 稱「只是吃飯」遭法官打臉

人妻主張，小美明知阿力已婚，卻自2024年初起介入家庭，兩人不但多次發生性行為，還拍下如熱戀情侶般的慶生照。人妻痛心表示，照片中兩人頭靠頭、身體緊密依偎，完全無視配偶感受，憤而求償100萬元。

面對指控，小美辯稱慶生照只是普通的社交互動，並無親暱舉動，更反擊稱阿力夫妻早在2022年就感情不睦、分居互告，認為即使有交往，對這段名存實亡的婚姻「侵害程度也不大」。

「禁慾」成關鍵 鹹濕對話曝不正當關係

法官審閱證據時發現，小美與阿力的對話內容頻率極高，且內容充滿性暗示，包括：「我禁慾很久了」、「難怪都來密我問爽的」。法官認為，這類關於「邀約性行為」與「發洩慾望」的對話，早已踩到一般男女正常社交的紅線，與小美自稱的「純友誼」完全矛盾。

法官裁定：侵害配偶權事實明確

桃園地院法官審理後認定，慶生合照中兩人上半身緊貼、頭部靠攏的親密姿態，與已婚伴侶或熱戀中的男女無異；加上露骨的對話內容，足以認定小美確實侵害了人妻的配偶法益且情節重大。考量雙方經濟狀況、社會地位及婚姻受損程度，法官裁定小美應賠償人妻20萬元。全案仍可上訴。

