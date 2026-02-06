慶生變噩夢！醉女倒沙發遭指侵 旁人竟錄影PO網衝流量

女子酒後遭性侵，還被側錄放網。示意圖

2023年11月間，蔡姓男子在台北市萬華區一間酒吧參加友人的慶生會，看到一女子呈現酒醉狀態，竟上前伸手撫摸胸部及下體，最後指侵得逞，整個過程被側錄放在網上引起譁然。台北地檢署6日偵結，依《刑法》乘機性交等罪起訴蔡男，至於錄影po網的旁觀者們，有3人被依妨害性隱私罪送辦。

前年11月某日，蔡男與被害女子都在北市萬華區酒吧參加友人慶生會，眾人酒過三巡後，嗨的嗨、倒的倒，此時黃湯下肚的蔡男，看到被害女子倒臥在沙發上熟睡，呈現醉倒狀態，竟然色心大起，他先將手伸進女子的上衣內撫摸一番，隨後便將手指伸進內褲指侵得逞。

駭人的是，一旁友人眼睜睜看著蔡男獸行，卻沒有人出手相救，甚至拿出手機側錄，放到網路上譁眾取寵，吸取流量及關注。被害女子酒醒後發現自己遭受性侵，受辱過程還被放到社群二度傷害，氣得求助警方，盼將惡徒繩之以法。

案經台北地檢署調查，有旁觀友人供稱，將影片放到網路上是為提醒其他女性注意安全，但檢察官認為此舉已對被害人造成嚴重傷害，不採信其說詞，將出手性侵的蔡男及旁觀拍攝的周男、王男、周男及一共4人依法送辦。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



