日前台南發生一起校園暴力，一名13歲國中生在籃球場遭到6名來自不同學校的學生圍攻。這名學生被綁在籃球場欄杆上，遭受刮鬍泡攻擊，導致眼睛、胸背及四肢多處擦挫傷。事件發生於9月22日，受害學生的母親已向法院提告，指控加害者至今毫無悔意，未曾道歉。儘管校方調查認為此事件未達霸凌程度，但確認存在傷害情況，相關單位已要求學校積極輔導關懷涉事學生。

慶生變圍攻！國中生被綁欄杆攻擊，全身是傷，家長提告。（圖／當事人提供）

事發當天，9人原本預謀舉辦一場「慶生會」，最終到場8人，其中6人對這名13歲國中生實施暴力行為。受害學生的母親表示，加害者強制將她兒子綁在欄杆架上，朝他臉部噴灑刮鬍泡沫，導致他眼睛完全睜不開且感到刺痛，同時還有人辱罵和毆打他。受害學生事後雙眼嚴重發紅，手部出現明顯瘀青，身體多處受傷。

13歲的受害學生，被綁在欄杆上凌虐，讓家長又心疼又氣憤。（圖／當事人提供）

讓受害者母親更加氣憤的是，加害者在和解過程中表現出的態度令人難以接受。她提到，有加害者竟然說「不然我也給你綁一下」這樣的話，顯示對事件毫無反省之意。值得注意的是，受害學生並非當日的壽星，與大部分加害者也不熟識，僅認識其中一名隔壁班同學。

校方人員表示，經調查委員評估，此事件「沒有到霸凌的程度，但確實有傷害的情況」。台南市教育局主任秘書陳宗暘指出，學校已依照學生獎懲規定處理行為學生，並要求學校積極輔導關懷學生。

據了解，加害者來自不同學校，從大學生到國中生都有，他們是在參加廟會時結識。由於這是單一事件而非連續性行為，因此未被認定為霸凌案件，但確實構成傷害。受害學生母親已提告妨害自由、傷害以及公然侮辱，但至今仍未收到加害者的任何道歉。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

