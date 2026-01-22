慶生變調！她遭狼父撿屍喊「你知道我是你女兒嗎」仍受害

台中一名男子近日假借替女兒慶生之名，趁女兒酒醉無法反抗時犯案。（示意圖／翻攝自pixabay）





台中一名男子近日假借替女兒慶生之名，趁女兒酒醉無法反抗時犯案，嚴重侵害其性自主權。對此，台中地方法院審理後認定，男子最終依強制性交罪判刑4年。

判決書指出，案發當晚，男子邀女兒至台中某KTV慶生，雙方過程中皆有飲酒。深夜時，男子以擔心警方臨檢為由，建議先到附近汽車旅館休息，女子並未起疑，同意一同前往。隨後兩人進入旅館後，女子因酒醉前往浴室嘔吐，男子建議其泡澡舒緩身體。

女子泡澡期間一度昏睡，醒來時發現男子坐在浴缸後方，感到不適便回到床上休息。而男子趁女子精神不佳、難以反抗之際，對其實施性侵。女子驚醒後質問「你知道我是你女兒嗎？」並以雙手推拒，試圖阻止，但男子短暫停手後，再度強行施暴。

事後女子自行離開旅館搭車返家，並於凌晨向男友傾訴遭父親侵犯的經過。數月後才告知媽媽，由家人出面質問男子，隨後報警處理。審理期間，男子否認犯行，聲稱性侵指控不實，甚至提出事後雙方仍有聯繫的對話，企圖證明父女關係正常。

但法官指出，家暴或家內性侵案件中，被害人往往因親情、經濟依賴或羞愧恐懼，而選擇隱忍或表面正常，不能僅憑後續互動否定性侵事實。

法官表示，涉案男子與女子雖尚未完成法律認領手續，但兩人具血緣父女關係，認定男子先利用女兒酒後無力反抗性交，女子醒來明確拒絕後仍持續施暴，已構成強制性交罪。考量男子否認犯行且毫無悔意，依法判處有期徒刑4年。

