慶生變調！ KTV包廂4友「推筒子」 涉賭全遭逮
昨天（21）晚間10點多，有民眾到淡水一家連鎖KTV唱歌慶生，其中有4名朋友在包廂裡用麻將牌玩推筒子的遊戲，警方臨檢時發現，他們還拿出千元鈔當賭注，立刻被警方逮捕。警方表示，像是KTV、餐廳包廂等，因為不會上鎖，所以任何人都可以隨意進出，屬於公共場所，只要拿出錢來當賭金就是賭博。
員警一進到KTV包廂，原本歡樂的音樂立刻停下，因為警方進門就發現，這裡有人在賭博。
員警：「這個叫公共場所，（對啊這...對啊），不是你們這，我跟你講啦，你們人這麼囂張，錢就直接丟桌子，那個我們能不處理嗎。」
一聽到員警說已經觸法，他們還霧煞煞，說只是國中時期好朋友相約出來唱歌慶生，沒有約其他賭客，但最後4人通通被依照賭博罪帶回警局。
手心貼手心，一起心電心，不少人會找三五好友到KTV來開心歡唱，唱一唱就想用骰子來吹牛或是撲克牌、射龍門。但是要注意，如果拿錢出來賭，很可能觸犯賭博罪。
事發在昨日晚上10點多，這12人到淡水連鎖KTV唱歌，其中有4名男子在包廂裡面用麻將牌玩推筒子的遊戲，警方進行臨檢時，發現他們拿出千元鈔當賭注，桌上還有骰子和現金，證據當場攤在眼前。
資深刑警：「如果像KTV他這種無法鎖門的，或者是像我們的一些餐廳的包廂，可能都會有公眾得出入的這個情形，大家看到的時候，就會有他們在聚賭的一個觀感。」
除了KTV拿錢出來推筒子、射龍門賭博不行，還有公園公共網路簽賭，麻將或桌遊館、酒吧、夜店等，可能被臨檢的地點都算是公共場合。
警方一次逮捕4名男子，還有8名現場的關係人，以及賭資1000元和賭具，依賭博罪送辦。原本想小賭怡情，卻傷了感情，生日蛋糕沒切成，反而全打包進警局。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
為175元跳河！青年「遭沖走」人沒了 打賭損友全跑光
德媒稱「走在台灣像賭注」！交通死亡數比911恐攻多
撕破臉！川普嗆澤倫斯基：拿數百萬人生命做賭注
其他人也在看
54歲中國大媽搭郵輪遊日「一下船就落跑」 長崎市區尋獲遭逮捕
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導中國一名54歲婦人昨（21）日搭乘國際遊輪前往日本，不料在抵達長崎港後，這位婦人在船隻預定離港時間後仍未歸隊，船方立刻...FTNN新聞網 ・ 1 天前
房子越買越小！ 2房以下小宅交易占比全面提升 4房大宅高門檻減幅最劇烈
近五年買房可見1房、2房產品的交易占比全面提升，而3房產品占比則呈下降趨勢，4...信傳媒 ・ 1 天前
中壢警方執行「雷霆除暴」 本週逮78人送辦
桃園市中壢警分局昨天（21日）晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合市警局刑事、保安、交通警察大隊等，動員99名警力，臨檢KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所，於中壢區中山路等路段部署多處臨檢點，警方表示，本週共計查獲涉嫌各類刑案78人，包括毒品案件12人、通緝犯19人等。自由時報 ・ 1 天前
新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創
新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。鏡報 ・ 1 天前
中國人不買？習近平狂出百本「國家寶典」 遭爆堆灰塵、打1折沒人理
中國國家主席習近平自2012年11月掌權至今，中共宣傳部門已將他說過的話、指示、書信及治國論述等剪輯成冊，陸續出版超過150種本書。然而，就有部落客指出，習近平的著作在一些書店裡，即使掛上「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林保華觀點》歐盟向右轉，英國竟然向左轉！
[Newtalk新聞] 這些年中共的窮兵黷武，四處擴張，導致原來左傾的歐盟逐漸轉變立場。例如原先在經濟上依賴中國甚深的德國，經過多次反覆，由基民盟／基社盟（CDU/CSU）和社民黨組成的執政聯盟已決定，對德國與中國的經濟關係進行全面審查。為此將設立1個特別委員會，並研究德國與中國之間「涉及安全的經濟關係」，同時提出重新定位的建議。 歐盟負責技術主權等事務的執行副主席漢娜•維爾庫寧希望把2020年關於在移動網絡中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。她還研究限制中國設備供應商在固定線路網絡中的使用。知情人士稱，歐盟也考慮採取措施，迫使非歐盟國家不要依賴中國供應商，包括停止向採購華為設備的國家發送相關款項。歐洲財政部長也達成共識，決定提前至明年對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，藉此打擊中國廉價電商商品湧入。 在外交上，習近平近日會見來中國出席全球婦女峰會的冰島總統托馬斯多蒂爾。習近平指出，中國和冰島雙方要密切溝通和協調，共同致力於通過對話協商解決國際爭端，推動構建更加公正合理的全球治理體系。難得習近平對這樣小的國家如此甜言蜜語。而中國外長王毅會見16年來首位訪中的瑞典新頭殼 ・ 1 天前
【錯誤】川普面對習近平、笑都懶得笑，只丟一句話？無根據說法！虛構文章
網傳「川普：台灣就是台灣」的圖卡及「川普面對習近平、笑都懶得笑，只丟一句話」的文章。經查證，網傳圖卡內容正確，是川普日前從日本飛往韓國參加亞太經濟合作會議時，在空軍一號上接受媒體訪問的回應，畫面出自美國《FOX News》電視台的報導；但網傳文章為虛構內容，目前並無任何消息指出川習會上有討論到台灣，傳言為錯誤訊息。MyGoPen ・ 6 小時前
「習大作家」出逾300本著作 X帳號曝：堆灰塵、一折也沒人買
[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平掌權逾十年，官方出版社持續從講話、書信到治國論述，將各類文稿剪輯成冊，如今市面上累積至少一百五十種以上的「習近平著作」。不過，這場大規模出版攻勢看似風靡，但在中國書店貨架上儘管堆得滿滿的「習思想」讀物，即使掛上「低至一折」的優惠牌，仍然乏人問津。 《人民報》指出，中國書店中許多書架被金色封面的《習近平談治國理政》、《習近平著作選讀》塞得密不透風，部分甚至積滿灰塵。他酸道：「這些被稱為『國家寶典』的書，如今落到這個地步，也許不只是賣不動，而是民眾對出版狂潮的沉默抗議。」 中國書店中可見，習近平著作佔據展示櫃的主要焦點。 圖：翻攝「學習強國」X 「習近平文集」開始爆炸量的出現，其實從 2012 年接掌大位後才開始。掌權前，他以地方官身分僅參與編纂數本地方志、政策總結，稱不上個人創作；但上任後，中央黨史和文獻研究院陸續推出數十種「重要著作」，從治理理念到環境論述一應俱全。海外統計更驚人，《自由亞洲電台》估算習近平執政十餘年出版約 300 冊，由歐亞多家出版社發行；讀書平台 Goodreads 上甚至出現逾 200 種不同版本。換算起來，他平均一年要推新頭殼 ・ 1 天前
習近平著作打1折沒人買！他揭原因：中國人無聲抗議
國際中心／楊佩怡報導72歲的中國國家主習近平自2012年上任以來，中共高層就以將他的治國論述、平時的談話、書信等，都記錄成冊，如今市面上累積至少一百五十種以上的「習近平著作」；然而，這種大規模量產的模式，看似受歡迎，但實際上在書店內還是能看到大量滯銷書籍。有網友PO出書店畫面，只見畫面中掛有打折告示，但桌上的書卻充滿灰塵。民視 ・ 1 天前
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡EBC東森新聞 ・ 11 小時前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 9 小時前
88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛
88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛EBC東森新聞 ・ 7 小時前
影/中壢警「雷霆除暴」臨檢 唾液快篩揪出通緝犯
桃園市警局中壢警分局21日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等警力，總計動員99名警力，針對轄區中山路270巷、永興街等治安熱點部署4處臨檢點，並前往KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步加強外籍人口盤查。中天新聞網 ・ 1 天前
最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」
即時中心／林韋慈報導新北市三重區今（22）日上午9時左右發生隨機攻擊事件，一名男子持鐵棍無差別攻擊路邊民眾，造成兩人受傷。其中一對夫妻的頭部與手部有撕裂傷，目前仍在醫院治療。警方接獲通報後趕抵現場，男子當場遭壓制逮捕，訊後已移送新北地檢署並聲請羈押。民視 ・ 1 天前
屏東國際移民節「新臺祭」為期3週 今起勝利星村登場
2025屏東國際移民節活動「新臺祭」今天（22日）至12月14日在勝利星村登場，為期3週的系列活動以講座、市集、串聯展覽等多元形式，將新住民文化帶進城市街角，打造南台灣最具特色的多元文化節慶。系列活動中的「新臺聚」微型展覽今起展至12月14日，串連勝利星村10間店家，包括屏感覺所、好運水水•和服のぞ自由時報 ・ 1 天前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 1 天前
美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨史上最艱難時刻。中央社 ・ 1 天前
KTV慶生4男「推筒子」！遇上警方荷槍實彈臨檢 12人糗被帶回開同學會
21日晚間，新北市淡水區某連鎖KTV，一群年輕人聚會慶生，未料其中4名男子卻拿出麻將「推筒子」賭博，卻遇上警方擴大臨檢，員警一進入包廂，現場氣氛瞬間凝結，警方告知「公共場所不可賭博」，最後將現場共12人帶回，當日壽星連生日蠟燭都來不及吹，只好打包生日蛋糕，全部人通通進了警局，最終，涉賭的4名男子，被依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，其餘8人請回。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
持鐵棍隨機攻擊！男想落跑 機車「發不動」..尷尬遭逮
新北市三重街頭驚傳隨機攻擊事件！一名45歲的顏姓男子因毒品案出獄僅4天，竟在短短4分鐘內，隨機攻擊三名無辜路人，造成一對60多歲夫妻及另一名77歲婦人受傷，其中一名年約60歲的婦人傷勢最為嚴重。警方在現場查扣作案工具鐵棍、安非他命及吸毒用具，全案依傷害罪移送法辦，檢方建請羈押。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台中行人走斑馬線遭右轉貨車撞傷 警方將罰駕駛
（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市西屯區今天清晨發生行人走斑馬線遭右轉貨車撞傷事故，中市消防局表示，行人送醫仍在加護病房救治；警方表示，駕駛未禮讓行人最高可處3萬6000元罰鍰及吊照處分。中央社 ・ 7 小時前