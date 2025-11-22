慶生變調！ KTV包廂4友「推筒子」 涉賭全遭逮

員警一進到KTV包廂就發現，這裡有人在賭博。（圖／東森新聞）





昨天（21）晚間10點多，有民眾到淡水一家連鎖KTV唱歌慶生，其中有4名朋友在包廂裡用麻將牌玩推筒子的遊戲，警方臨檢時發現，他們還拿出千元鈔當賭注，立刻被警方逮捕。警方表示，像是KTV、餐廳包廂等，因為不會上鎖，所以任何人都可以隨意進出，屬於公共場所，只要拿出錢來當賭金就是賭博。

員警一進到KTV包廂，原本歡樂的音樂立刻停下，因為警方進門就發現，這裡有人在賭博。

員警：「這個叫公共場所，（對啊這...對啊），不是你們這，我跟你講啦，你們人這麼囂張，錢就直接丟桌子，那個我們能不處理嗎。」

一聽到員警說已經觸法，他們還霧煞煞，說只是國中時期好朋友相約出來唱歌慶生，沒有約其他賭客，但最後4人通通被依照賭博罪帶回警局。

手心貼手心，一起心電心，不少人會找三五好友到KTV來開心歡唱，唱一唱就想用骰子來吹牛或是撲克牌、射龍門。但是要注意，如果拿錢出來賭，很可能觸犯賭博罪。

事發在昨日晚上10點多，這12人到淡水連鎖KTV唱歌，其中有4名男子在包廂裡面用麻將牌玩推筒子的遊戲，警方進行臨檢時，發現他們拿出千元鈔當賭注，桌上還有骰子和現金，證據當場攤在眼前。

資深刑警：「如果像KTV他這種無法鎖門的，或者是像我們的一些餐廳的包廂，可能都會有公眾得出入的這個情形，大家看到的時候，就會有他們在聚賭的一個觀感。」

除了KTV拿錢出來推筒子、射龍門賭博不行，還有公園公共網路簽賭，麻將或桌遊館、酒吧、夜店等，可能被臨檢的地點都算是公共場合。

警方一次逮捕4名男子，還有8名現場的關係人，以及賭資1000元和賭具，依賭博罪送辦。原本想小賭怡情，卻傷了感情，生日蛋糕沒切成，反而全打包進警局。

