慶生趴玩過頭！潑酒精點火害學弟「燒成火人」…19歲男大生判關4年6月

社會中心／台北報導

台北一名19歲曾姓男大生對喝醉的學弟潑灑酒精後點火，害學弟全身39％燒燙傷，一審被判4年6月徒刑。（示意圖／翻攝自pixabay）

台北市一名就讀國立大學的19歲曾姓男大生，2024年9月與同校學弟前往KTV聚會飲酒，結束後見一名張姓學弟酒醉倒地，竟拿消毒酒精潑灑學弟的褲子，又將酒精從領口處倒入學弟上衣及褲頭內，並持打火機點火，導致學弟全身39％嚴重傷燙傷，不僅留有大面積疤痕，且部分汗腺功能完全喪失。由於曾男至今仍未與學弟和解，法院審理後依傷害致重傷罪，判處曾男4年6月徒刑。

判決書指出，2024年9月21日清晨6時許，曾男與同校學弟等人前往KTV夜唱結束，準備離開時，曾男發現張姓學弟因酒醉倒地，竟拿KTV的消毒酒精朝學弟褲子潑灑，趁同行友人將學弟拉起身時，又繞到學弟身後，將酒精潑灑在左肩處，又拉開上衣衣領，沿後頸與衣領空隙倒入酒精，接著又拉開學弟穿的短褲褲頭，從縫隙倒入酒精，隨後拿打火機點火。

由於張男身上全是酒精，火勢一發不可收拾，當場被燒成火人，幸好經送醫搶救保住性命，但張男後頸、軀幹、左上肢及雙下肢等部位受到二至三度燒傷，燒傷面積達全身39％，且傷口癒合後留下大面積肥厚性疤痕，全身有13.5％的汗腺功能完全喪失，經評估沒有治癒可能。

事後曾男被依傷害致重傷罪起訴，案件審理期間，曾男辯稱只是跟學弟嬉戲、惡作劇，本以為點燃打火機時有保持距離不會引燃，沒想到腳步不穩，才發生意外，沒有故意傷害對方的意圖，只承認過失傷害。其辯護人主張，張男已可正常生活及從事劇烈運動，所以不算是重傷害，且曾男是不小心點燃火勢，當下也有幫忙滅火。

法官審閱相關事證及監視器畫面後，認為曾男並非因酒醉、腳步不穩意外引燃火勢，而是故意在學弟背後點火，且案發當時曾男19歲，也無智慮問題，以一般人的常識與生活經驗來看，可以預見在潑灑酒精處近距離點燃打火機，極可能引發火勢，導致學弟燒傷，但曾男卻執意對學弟潑灑酒精點火。

法官認為曾男僅因嬉鬧，而對學弟潑灑酒精點火，造成學弟全身39％體表面積二至三度燒傷，對學弟的身體及精神造成嚴重損害，且犯後又否認犯行，只承認過失，顯見沒有任何悔意。考量曾男案發後，曾賠償學弟醫療費、壓力衣費用及慰問金合計26萬4080元，但至今仍未與學弟達成和解，也未獲對方原諒，依傷害致重傷罪，判處曾男4年6月徒刑；全案可上訴。

