慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒......吳存金涉貪行徑曝

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府前地政局長吳存金被查出，任內多次將與親友的私人聚餐費用，通通改用首長特別費核銷，從選舉慶祝、接風洗塵到節慶團聚，餐餐走公帳，累計家族聚餐11次報公帳，詐得公款6萬8679元，台中地檢署今偵查終結，依貪污等罪嫌正式起訴。

檢方指出，吳擔任地政局長期間，明知首長特別費僅限於因公所需之招待、饋贈，卻長期將私人家庭餐敘包裝成公務支出，自2019年11月至2024年5月間，她在台中多家餐廳消費共11次，對象全是家人、親友，仍提供地政局統一編號向餐廳開立發票，再交由不知情經辦與主計人員核銷。

檢方查出，這些餐敘名目五花八門，實際內容與公務毫無關聯，包括為返國探親的親友接風、母親節家族聚餐，甚至還有以「慶祝台中市長盧秀燕當選」為由的家庭聚會，餐點內容更是琳瑯滿目，從泰式料理、港式餐廳、麻辣鍋，到大年初三全家團聚吃比薩、大年初四享用高級鐵板燒，通通列入首長特別費報帳。

其中一場聚餐在2022年12月4日，吳與子女、親友前往米其林推薦的中式餐廳用餐，她在檢方訊問時坦承，該餐敘純屬家族聚餐，目的只是「慶祝盧秀燕當選連任」，並非任何公務行程。

檢方痛批，吳身為局處首長理應廉潔自持，卻多次以私人名義動用公帑，嚴重戕害首長特別費制度的公信力，也對基層公務員造成錯誤示範，雖然每筆金額不高，但行為時間長、次數多，對社會觀感傷害甚鉅。

全案今(24日)偵結，依《貪污治罪條例》及行使使公務員登載不實文書等罪嫌，對吳提起公訴，不過，檢方也考量吳於偵查中坦承犯行，並已全數繳回犯罪所得，且歷次詐領金額均在5萬元以下，建請法院依法減刑，量處適當之刑。

